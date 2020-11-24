Будет ли магнитная буря на Новый год 2021?

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на декабрь 2020 года.

Небольшие геомагнитные возмущения в декабре

Магнитные возмущения могут провоцировать дискомфорт, головные боли, скачки давления как у людей, которые реагируют на погоду, так и у здоровых украинцев. Сверьтесь с предварительным прогнозом, чтобы в дни бурь избегать стрессов.

В геомагнитном плане декабрь будет не самым спокойным месяцем в году, в первой половине продолжится тенденция незначительных возмущений, а в третьей декаде месяца нас настигнет настоящая магнитная буря.

Небольшие магнитные всплески возможны 3, 4, 10, 30, 31 декабря.

Как видите, Новый год 2021 нам придется встречать в условиях повышенной солнечной активности.

Магнитная буря – 19 декабря

Геомагнитная буря на День Николая — с 18 по 22 декабря.

На День Святого Николая синоптики рекомендуют быть осторожным, на праздник придется пик единственной магнитной бури декабря. Она начнется накануне и продлится до самого 22 декабря (вторник).

Напомним,