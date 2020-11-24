Будет ли магнитная буря на Новый год 2021?

24 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Будет ли магнитная буря на Новый год 2021?
Магнитные бури в декабре 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на декабрь 2020 года.

Читайте такжеТОП-5 главных причин развития гипертонии
Магнитные возмущения могут провоцировать дискомфорт, головные боли, скачки давления как у людей, которые реагируют на погоду, так и у здоровых украинцев. Сверьтесь с предварительным прогнозом, чтобы в дни бурь избегать стрессов.

Небольшие геомагнитные возмущения в декабре

В геомагнитном плане декабрь будет не самым спокойным месяцем в году, в первой половине продолжится тенденция незначительных возмущений, а в третьей декаде месяца нас настигнет настоящая магнитная буря. 

  • Небольшие магнитные всплески возможны 3, 4, 10, 30, 31 декабря.

Как видите, Новый год 2021 нам придется встречать в условиях повышенной солнечной активности. 

Магнитная буря – 19 декабря

Читайте такжеКакие продукты запрещено употреблять гипертоникам?
На День Святого Николая синоптики рекомендуют быть осторожным, на праздник придется пик единственной магнитной бури декабря. Она начнется накануне и продлится до самого 22 декабря (вторник).

  • Геомагнитная буря на День Николая — с 18 по 22 декабря. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода прогноз погоды погода в Украине

Материалы по теме

Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
Наука и техника

Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.11.2020)
Лунный гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK