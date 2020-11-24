Будет ли магнитная буря на Новый год 2021?
Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на декабрь 2020 года.
Небольшие геомагнитные возмущения в декабре
В геомагнитном плане декабрь будет не самым спокойным месяцем в году, в первой половине продолжится тенденция незначительных возмущений, а в третьей декаде месяца нас настигнет настоящая магнитная буря.
- Небольшие магнитные всплески возможны 3, 4, 10, 30, 31 декабря.
Как видите, Новый год 2021 нам придется встречать в условиях повышенной солнечной активности.
Магнитная буря – 19 декабря
- Геомагнитная буря на День Николая — с 18 по 22 декабря.
Напомним,