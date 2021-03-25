Основные симптомы аппендицита

Как понять, что живот болит из-за аппендицита?

Воспаления аппендикса – это неотложное состояние, нормализировать которое можно только посредством медицинской помощи и локализации очага воспаления. У больного есть около 24 часов, после этого могут начаться серьезные осложнения.

К счастью, диагностировать воспаление аппендикса несложно, хотя боль при такой патологии бывает нескольких видов. Например, у некоторых болевые ощущения возникают в районе пупка, другие жалуются на боль, отдающую в бедро. При обострении у человека поднимается температура.

Когда нужно вызывать скорую помощь

Если вы сомневаетесь, что болевые ощущения вызваны именно аппендицитом, советуем провести несколько тестов.

Если боль при кашле усиливается, это может указывать на аппендицит.

Лягте на правый бог и вытяните ноги: боль в таком положении будет максимальной, если дело в аппендиксе.

Ни в коем случае не затягивайте и сразу обращайтесь к врачу.

Напомним,