Основные симптомы аппендицита
Как понять, что живот болит из-за аппендицита?
К счастью, диагностировать воспаление аппендикса несложно, хотя боль при такой патологии бывает нескольких видов. Например, у некоторых болевые ощущения возникают в районе пупка, другие жалуются на боль, отдающую в бедро. При обострении у человека поднимается температура.
Когда нужно вызывать скорую помощь
Если вы сомневаетесь, что болевые ощущения вызваны именно аппендицитом, советуем провести несколько тестов.
Лягте на правый бог и вытяните ноги: боль в таком положении будет максимальной, если дело в аппендиксе.
Ни в коем случае не затягивайте и сразу обращайтесь к врачу.
Напомним,