Основные симптомы аппендицита

25 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Основные симптомы аппендицита
Как распознать аппендицит, в каких случаях следует вызвать скорую
pixabay.com

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Воспаления аппендикса – это неотложное состояние, нормализировать которое можно только посредством медицинской помощи и локализации очага воспаления. У больного есть около 24 часов, после этого могут начаться серьезные осложнения.

К счастью, диагностировать воспаление аппендикса несложно, хотя боль при такой патологии бывает нескольких видов. Например, у некоторых болевые ощущения возникают в районе пупка, другие жалуются на боль, отдающую в бедро. При обострении у человека поднимается температура.

Когда нужно вызывать скорую помощь 

Если вы сомневаетесь, что болевые ощущения вызваны именно аппендицитом, советуем провести несколько тестов.

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Покашляйте немного, проследите за ощущениями. Если боль при кашле усиливается, это может указывать на аппендицит.

Лягте на правый бог и вытяните ноги: боль в таком положении будет максимальной, если дело в аппендиксе.

Ни в коем случае не затягивайте и сразу обращайтесь к врачу.

Напомним,

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