Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый

Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый

При подозрении на инсульт действовать нужно максимально быстро!

Инсульт возникает из-за острого нарушения мозгового кровоснабжения вследствие закупорки или разрыва сосудов. Данное состояние может обернуться инвалидностью и даже смертью, если не принять оперативные меры.

Помочь человеку с инсультом могут только медики, задача человека, оказавшегося рядом, заключается в диагностике состояния.

Как понять, что у человека случился инсульт?

Ученые составили три правила, которые помогут даже далекому от медицины человеку распознать инсульт.

Запомните технику УЗП – Улыбнуться, Заговорить, Поднять.

1. Попросите больного улыбнуться. Улыбка при инсульте получается кривой, один уголок рта остается опущенным.

2. Далее попросите человека сказать любую простую фразу. Если речь стала невнятной или человек не может что-то выговорить, срочно к врачу.

3. Бывает и так, что от инсульта страдает прежде всего двигательная активность, в таком состоянии человек не сможет поднять две руки.

Эти правила могут спасти жизнь!

Напомним,