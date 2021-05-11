Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый
При подозрении на инсульт действовать нужно максимально быстро!
Помочь человеку с инсультом могут только медики, задача человека, оказавшегося рядом, заключается в диагностике состояния.
Как понять, что у человека случился инсульт?
Ученые составили три правила, которые помогут даже далекому от медицины человеку распознать инсульт.
Запомните технику УЗП – Улыбнуться, Заговорить, Поднять.
1. Попросите больного улыбнуться. Улыбка при инсульте получается кривой, один уголок рта остается опущенным.
2. Далее попросите человека сказать любую простую фразу. Если речь стала невнятной или человек не может что-то выговорить, срочно к врачу.
Эти правила могут спасти жизнь!
Напомним,