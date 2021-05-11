Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый

11 мая 2021 12:30 Алла Лысак
Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый
Три признака, по которым диагностировать инсульт сможет каждый
pixabay.com

При подозрении на инсульт действовать нужно максимально быстро!

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Инсульт возникает из-за острого нарушения мозгового кровоснабжения вследствие закупорки или разрыва сосудов. Данное состояние может обернуться инвалидностью и даже смертью, если не принять  оперативные меры.

Помочь человеку с инсультом могут только медики, задача человека, оказавшегося рядом, заключается в диагностике состояния.

Как понять, что у человека случился инсульт? 

Ученые составили три правила, которые помогут даже далекому от медицины человеку распознать инсульт.

Запомните технику УЗП – Улыбнуться, Заговорить, Поднять.

1. Попросите больного улыбнуться. Улыбка при инсульте получается кривой, один уголок рта остается опущенным. 

2. Далее попросите человека сказать любую простую фразу. Если речь стала невнятной или человек не может что-то выговорить, срочно к врачу.

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3. Бывает и так, что от инсульта страдает прежде всего двигательная активность, в таком состоянии человек не сможет поднять две руки.

Эти правила могут спасти жизнь!

Напомним, 

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