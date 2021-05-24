Светлана Фус рассказала, как есть рис в свое удовольствие и худеть

Светлана Фус рассказала, как есть рис в свое удовольствие и худеть

Вы не должны полностью отказываться от риса, если решили сбросить лишний вес.

Можно ли кушать рис при похудении?

Светлана Фус считает, что избегать этого продукта нет смысла, если применять на практике несколько правил здорового питания.

У каждого продукта есть свой гликемический индекс, он зависит от скорости усвоения углеводов.

Чем быстрее они расщепляются до глюкозы, тем выше гликемический индекс соответственно. Медленные углеводы полезны, поскольку дают нам ощущение сытости на более длительный срок, помогают избегать переедания и не чреваты резкими скачками уровня сахара в крови (что провоцирует диабет).

Немного недоваренный рис – это источник медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.⁣⁣ ⁣⁣

Почему так происходит? По мере термической обработки более длинные углеводородные цепочки распадаются и укорачиваются, в результате остаются быстрые углеводы, которым не требуется много времени для расщепления.

Рис с мясом и другими продуктами, богатыми на белок, снизит гликемический индекс общего приема пищи и сделает его более полезным.

Очень полезным будет и присутствие овощей, конечно же.

⁣⁣Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.⁣⁣ Полезнее нешлифованный рис, гликемический индекс которого средний – 50 ед.⁣⁣ Калорийность 100 г отварного риса составляет 120 ккал.⁣⁣⠀

Напомним,