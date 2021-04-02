4 главных убийцы лишнего веса
Рассказываем, как в любом возрасте сохранить стройность.
Двигайтесь
Когда мы двигаемся, тратим калории, тренируем сердечно-сосудистую систему, повышаем настроение. Начать можно с пеших прогулок, а со временем записаться и в спортивный зал. Ищите тот вид активности, который будет для вас в радость, для кого-то это плавание в бассейне, для кого-то сноуборд.
Меньше едите
Ограничивайте себя в еде, но не сидите на диете.
Просто не нужно сочетать чипсы с мороженым во время вечернего просмотра сериала. Пусть такие поблажки будут для вас вознаграждением за что-то, а не обычными буднями. Питайтесь правильно и сбалансировано каждый день!
Посещайте врачей
Держите себя в тонусе
Жизнь может быть рутинной, но нельзя терять тонус и мотивацию. Найдите занятие по душе, которое будет заставлять вас с улыбкой выходить в люди. За ним подтянется и желание выглядеть хорошо, вернется мотивация следить за собой, если вы ее немного подрастеряли, находясь в зоне комфорта дома.
Напомним,