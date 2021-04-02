4 главных убийцы лишнего веса

2 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
4 главных убийцы лишнего веса
4 главных убийцы лишнего веса
pixabay.com

Рассказываем, как в любом возрасте сохранить стройность.

Двигайтесь

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Движение – это и жизнь, и хорошее самочувствие, и здоровый внешний вид.

Когда мы двигаемся, тратим калории, тренируем сердечно-сосудистую систему, повышаем настроение. Начать можно с пеших прогулок, а со временем записаться и в спортивный зал. Ищите тот вид активности, который будет для вас в радость, для кого-то это плавание в бассейне, для кого-то сноуборд.

Меньше едите

Ограничивайте себя в еде, но не сидите на диете. 

Просто не нужно сочетать чипсы с мороженым во время вечернего просмотра сериала. Пусть такие поблажки будут для вас вознаграждением за что-то, а не обычными буднями. Питайтесь правильно и сбалансировано каждый день!

Посещайте врачей

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Иногда причина лишнего веса кроется не в переедании или гиподинамии, а в гормональном фоне женщины. Относитесь к своему здоровью ответственно, сделайте медицинские обследования, чтобы исключить такую причину.

Держите себя в тонусе

Жизнь может быть рутинной, но нельзя терять тонус и мотивацию. Найдите занятие по душе, которое будет заставлять вас с улыбкой выходить в люди. За ним подтянется и желание выглядеть хорошо, вернется мотивация следить за собой, если вы ее немного подрастеряли, находясь в зоне комфорта дома.

Напомним,

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