Вы будете удивлены: названа причина набора лишнего веса

27 мая 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Вы будете удивлены: названа причина набора лишнего веса
Вы будете удивлены: названа причина набора лишнего веса
pixabay.com

Наш вес зависит от физической активности и количества потребляемых калорий. Но не только эти два фактора оказывают влияние.

Американские ученые выяснили, что сон при искусственном освещении и работающем телевизоре приводит к появлению лишнего веса.

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Исследования, которые проводились на протяжении пяти лет, доказали, что максимальное количество искусственного освещения ночью находится  в прямой зависимости от появления лишнего веса у представительниц прекрасной половины человечества.

Максимально женщины набирали до 5 килограммов, не меняя свои пищевые привычки. 

Скорее всего, дело в том, что освещение в ночное время суток нарушает биоритмы человека, что негативно сказывается на гормональном балансе.

Свет является для человека основным индикатором для режима сна и бодрствования, поэтому мы так редко ощущаем сонливость в светлое время суток.

Напомним, 

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диета здоровье здоровье и красота лишний вес

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