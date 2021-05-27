Вы будете удивлены: названа причина набора лишнего веса
Наш вес зависит от физической активности и количества потребляемых калорий. Но не только эти два фактора оказывают влияние.
Американские ученые выяснили, что сон при искусственном освещении и работающем телевизоре приводит к появлению лишнего веса.
Максимально женщины набирали до 5 килограммов, не меняя свои пищевые привычки.
Скорее всего, дело в том, что освещение в ночное время суток нарушает биоритмы человека, что негативно сказывается на гормональном балансе.
Свет является для человека основным индикатором для режима сна и бодрствования, поэтому мы так редко ощущаем сонливость в светлое время суток.
Напомним,