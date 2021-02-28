Джамала призналась, сколько кг ей удалось сбросить за месяц диеты

28 февраля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Джамала призналась, сколько кг ей удалось сбросить за месяц диеты
Певица Джамала
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Певица Джамала, которая в прошлом году родила второго сына, в январе решила привести свое тело в порядок. Даже отдых в Египте не стал помехой для того, чтобы придерживаться диеты и заниматься в зале.

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В интервью Кате Осадчей знаменитость рассказала, от скольких лишних килограммов ей удалось избавиться, а также призналась, как диета повлияла на лактацию.

Начальный вес артистки был 69 кило. Месяц регулярных тренировок, сбалансированное питание помогли ей попрощаться с 5 килограммами. Следующая цель ‒ еще 5.

Я очень не хочу, чтобы меня поняли так, что все, у кого 69 кило ‒ они толстые. Это зависит от самочувствия. Если тебе хорошо в 69 ‒ класс! Я хотела быть стройнее, мне это мешает и мешало. И поэтому сейчас -5.

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Своего младшего сына Селим-Гирея исполнительница все еще кормит грудью, однако планирует понемногу отказаться от кормления. Именно диета этому и способствует.

Как сказал мой врач, если ты хочешь сохранить лактацию ‒ надо есть. Я уже просто понемногу заканчиваю кормления, буду оставлять только вечером, поэтому сейчас молока гораздо меньше,
‒ откровенничает Джа.

Напомним,

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