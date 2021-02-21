Джамала рассказала, как попала в неловкую ситуацию с неизвестным мужчиной
21 февраля 2021 19:00
Певица Джамала
социальная сеть Instagram
Певица Джамала позабавила поклонников историей из жизни.
Читайте такжеДаже боюсь колыхать воздух: Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что посещает психолога из-за болезни материВ новом посте в Instagram знаменитость рассказала, как в кафе к ней подошел молодой человек и попросил сфотографироваться. Как оказалось позже, мужчина не узнал в ней артистку, а просто подошел к женщине, которая понравилась.
Недавно я сидела в кафе, один молодой человек подсел ко мне и спросил: «Можно сделать с вами фото?» Обнял и говорит: «Ой, не знаю, есть ли у тебя парень». Я была удивлена, но в тот же момент задумалась… Кажется, что в череде громких побед и заголовков в СМИ вроде как все-все о тебе знают. А если нет,‒ раздумывает исполнительница.
Далее Джа рассказала подписчикам о себе. О своих чувствах, чертах характера, житейских привычках. Она хотела познакомиться с новыми людьми, а также приоткрыть преданным поклонником свой внутренний мир.
Привет! Я ‒ Джамала, мне тридцать и немного лет. Бо́льшую часть своей жизни я либо пою, либо слушаю, либо пишу музыку. И мне это очень нравится. Скорее всего, это моё призвание. Ну, может, мне так хочется думать. У меня есть мужчина, которого я люблю, мы увеличили нашу любовь ещё на два маленьких человека. Я отзывчивая. Откликаюсь на зов близких, друзей, коллег... Могу долго держать в себе, могу выпалить сразу, а потом извиниться… Люблю вкусно поесть, но при этом сейчас себя страшно ограничиваю. Люблю танцевать! С друзьями! В темноте, в тестноте, а ещё громко кричать: «Фестиваль»… Люблю путешествовать, люблю море и солнце.
Напомним,