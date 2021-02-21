Джамала рассказала, как попала в неловкую ситуацию с неизвестным мужчиной

21 февраля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Джамала рассказала, как попала в неловкую ситуацию с неизвестным мужчиной
Певица Джамала
социальная сеть Instagram

Певица Джамала позабавила поклонников историей из жизни.

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В новом посте в Instagram знаменитость рассказала, как в кафе к ней подошел молодой человек и попросил сфотографироваться. Как оказалось позже, мужчина не узнал в ней артистку, а просто подошел к женщине, которая понравилась.

Недавно я сидела в кафе, один молодой человек подсел ко мне и спросил: «Можно сделать с вами фото?» Обнял и говорит: «Ой, не знаю, есть ли у тебя парень». Я была удивлена, но в тот же момент задумалась… Кажется, что в череде громких побед и заголовков в СМИ вроде как все-все о тебе знают. А если нет,
‒ раздумывает исполнительница.

Далее Джа рассказала подписчикам о себе. О своих чувствах, чертах характера, житейских привычках. Она хотела познакомиться с новыми людьми, а также приоткрыть преданным поклонником свой внутренний мир.

Привет! Я ‒ Джамала, мне тридцать и немного лет. Бо́льшую часть своей жизни я либо пою, либо слушаю, либо пишу музыку. И мне это очень нравится. Скорее всего, это моё призвание. Ну, может, мне так хочется думать. У меня есть мужчина, которого я люблю, мы увеличили нашу любовь ещё на два маленьких человека. Я отзывчивая. Откликаюсь на зов близких, друзей, коллег... Могу долго держать в себе, могу выпалить сразу, а потом извиниться… Люблю вкусно поесть, но при этом сейчас себя страшно ограничиваю. Люблю танцевать! С друзьями! В темноте, в тестноте, а ещё громко кричать: «Фестиваль»… Люблю путешествовать, люблю море и солнце.

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Фолловеры тут же засыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что совсем не удивлены, что с исполнительницей знакомятся молодые люди, ведь она выглядит просто потрясающе: «Ты прекрасная женщина», «Пускай муж бережет такое сокровище», «Джа, ты в тысячу раз больше, чем этот текст. Все не описать словами», «Замечательный человек. И выглядишь ты невероятно», «Как к такой красотке не подойти?», «Лучшая».

Напомним,

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