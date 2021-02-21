Хилари Дафф на последних месяцах беременности кардинально сменила имидж ‒ фото
21 февраля 2021 14:00
Актриса Хилари Дафф
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Американская певица Хилари Дафф готовится в третий раз стать мамой. И если кому-то во время беременности хочется огурцов в шоколаде, то Хилари ‒ покрасить волосы в голубой. Что она и сделала.
звезда опубликовала подборку снимков и видео, на которых предстала с неожиданно ярким цветом волос. Стоит отметить, что звезда не примеряла парик, а именно перекрасила свой привычный блонд.
Ну… вы уже догадались. Когда я вернулась домой из Нью-Йорка, мне нужны были изменения. И все, что я могу сказать, это то, что мои стилисты очень меня любят. 1 ‒ они сказали «да» еще одной безумной смене на таком позднем сроке моей беременности (по крайней мере, я не стригла челку!). И 2 ‒ на это потребовался целый день!‒ хвастается новой прической Дафф.
Моя мама думала, что я пытаюсь всем что-то сказать! Мы до сих пор не знаем, кто занимает мою квартиру, но он скоро получит уведомление о выселении.
Напомним,
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