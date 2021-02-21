Хилари Дафф на последних месяцах беременности кардинально сменила имидж ‒ фото

21 февраля 2021 14:00 Катерина Даниленко
Хилари Дафф на последних месяцах беременности кардинально сменила имидж ‒ фото
Актриса Хилари Дафф
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Американская певица Хилари Дафф готовится в третий раз стать мамой. И если кому-то во время беременности хочется огурцов в шоколаде, то Хилари ‒ покрасить волосы в голубой. Что она и сделала.

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В своем микроблоге звезда опубликовала подборку снимков и видео, на которых предстала с неожиданно ярким цветом волос. Стоит отметить, что звезда не примеряла парик, а именно перекрасила свой привычный блонд.

Ну… вы уже догадались. Когда я вернулась домой из Нью-Йорка, мне нужны были изменения. И все, что я могу сказать, это то, что мои стилисты очень меня любят. 1 ‒ они сказали «да» еще одной безумной смене на таком позднем сроке моей беременности (по крайней мере, я не стригла челку!). И 2 ‒ на это потребовался целый день!
‒ хвастается новой прической Дафф.

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Фолловеры восхитились смелостью певицы, они отметили, что все образы знаменитости очень им импонируют, будь то блонд, русый, черный и даже голубой. Не обошлось и без предположений, что Хилари ждет мальчика, на что актриса ответила:

Моя мама думала, что я пытаюсь всем что-то сказать! Мы до сих пор не знаем, кто занимает мою квартиру, но он скоро получит уведомление о выселении.

Напомним,

 

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