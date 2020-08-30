К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта

30 августа 2020 14:30 Антонина Старовойт
К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта
К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта
pixabay.com

Диета никогда не была эффективным способом здорового похудения.

Читайте такжеБольше не в моде: от каких украшений стоит отказаться
Но мало кто об этом задумывается до момента, пока не сталкивается с более значительными проблемами. О них сегодня речь и пойдет. 

Замедляется метаболизм 

При дефиците калорий, наше тело естественным образом начинает замедлять свою работу. Это делается в целях сохранения энергии. Это может фактически остановить потерю веса и привести к потере мышечного тонуса. 

Головная боль

Читайте такжеКак избавиться от изжоги: ТОП-3 проверенных совета
Еще одним небезопасным побочным эффектом при быстрой потери веса являются частые головные боли. Как и при усталости, они связаны с недостатков глюкозы в крови. 

Дефицит витаминов

При резком сокращении калорий тела нужного ему топлива для эффективного функционирования. К примеру, из-за строгой диеты вы можете испытывать недостаток витаминов A, D, E и K. Они также действуют и как мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и предотвращают болезни. 

Напомним, 

Облако тегов

диета еда советы питание

Материалы по теме

Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Психология

Как говорить с мужчиной о сексе, чтобы его улучшить: ТОП-3 правила
Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие
Полезные советы

Боль при климаксе: ТОП-3 витамина, которые улучшат ваше самочувствие
Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни
ЗОЖ

Врачи рассказали, какие овощи защитят вас от сердечно-сосудистой болезни
Там видно все: Надя Дорофеева рассказала о фотосессии для мужского глянца
Новости

Там видно все: Надя Дорофеева рассказала о фотосессии для мужского глянца

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Евродиректор: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 28.08.2020)

Евродиректор: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 28.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK