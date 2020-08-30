К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта

К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта

Диета никогда не была эффективным способом здорового похудения.

Замедляется метаболизм

Но мало кто об этом задумывается до момента, пока не сталкивается с более значительными проблемами . О них сегодня речь и пойдет.

При дефиците калорий, наше тело естественным образом начинает замедлять свою работу. Это делается в целях сохранения энергии. Это может фактически остановить потерю веса и привести к потере мышечного тонуса.

Головная боль

Дефицит витаминов

Еще одним небезопасным побочным эффектом при быстрой потери веса являются частые головные боли. Как и при усталости, они связаны с недостатков глюкозы в крови.

При резком сокращении калорий тела нужного ему топлива для эффективного функционирования. К примеру, из-за строгой диеты вы можете испытывать недостаток витаминов A, D, E и K. Они также действуют и как мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и предотвращают болезни.

Напомним,