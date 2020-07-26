Какие заболевания может вызвать заниженная самооценка: ТОП-4 проблемы
Многие девушки ошибочно полагают, будто самобичевание не влияет абсолютно ни на что, кроме настроения. Как бы не так - у заниженной самооценки есть множество физических последствий для нашего здоровья.
Насморк
Люди, у которых наблюдается заниженная самооценка, обычно чаще подвергаются различным ОРВИ. Психологи и врачи не отрицают силу психосоматики. Поэтому не удивляйтесь, если постоянная неуверенность и жалость к себе спровоцирует появление гайморита, например.
Слабый иммунитет
Искривление позвоночника
Обычно такие проблемы возникают из-за недооценивания себя и неприятия похвалы. К примеру, когда вы отвечаете на слова благодарности "спасибо" обычным "не за что", то сразу же обесцениваете всяческую важность вашей помощи. Вы не даете себе поддержки, поэтому и ваш позвоночник начинает давать сбой.
Нарушение ЖКТ
Желудок наиболее активно реагирует на ваше психологическое состояние. К примеру, если вы наблюдаете у себя затяжную меланхолию, желудок также может давать о себе знать: частое газообразование, запоры либо понос. Обычно проблемы с ЖКТ возникают при продолжительном стрессе, вызванном целым рядом причин: от трудностей на работе до непринятия себя.
Напомним,