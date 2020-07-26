Какие заболевания может вызвать заниженная самооценка: ТОП-4 проблемы

26 июля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Какие заболевания может вызвать заниженная самооценка: ТОП-4 проблемы
Какие заболевания может вызвать заниженная самооценка: ТОП-4 проблемы
Pinterest

Многие девушки ошибочно полагают, будто самобичевание не влияет абсолютно ни на что, кроме настроения. Как бы не так - у заниженной самооценки есть множество физических последствий для нашего здоровья.

Читайте такжеКак сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Эмоциональное здоровье - гарант нашего физического благополучия. Особенно важно это потому, что проблемы, связанные с психологическими переживаниями, лечить обычно куда сложнее. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно узнать заранее, к чему может привести чрезмерная нелюбовь к себе и своему телу. 

Насморк

Люди, у которых наблюдается заниженная самооценка, обычно чаще подвергаются различным ОРВИ. Психологи и врачи не отрицают силу психосоматики. Поэтому не удивляйтесь, если постоянная неуверенность и жалость к себе спровоцирует появление гайморита, например.  

Слабый иммунитет 

Читайте такжеТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
Психологи считают, будто любовь к себе и своему телу порождают ряд остальных положительных свойств. Например, более стойкий иммунитет к различным заболеваниям. В случае, когда девушка не блещет уверенностью в себе, это негативно влияет и на ее здоровье. Такие люди часто могут жаловаться на проблемы с заболеваниями иммунной системы. Согласно психосоматике, такие проблемы возникают из-за проблемы самоидентификации. 

Искривление позвоночника 

Обычно такие проблемы возникают из-за недооценивания себя и неприятия похвалы. К примеру, когда вы отвечаете на слова благодарности "спасибо" обычным "не за что", то сразу же обесцениваете всяческую важность вашей помощи. Вы не даете себе поддержки, поэтому и ваш позвоночник начинает давать сбой. 

Нарушение ЖКТ

Желудок наиболее активно реагирует на ваше психологическое состояние. К примеру, если вы наблюдаете у себя затяжную меланхолию, желудок также может давать о себе знать: частое газообразование, запоры либо понос. Обычно проблемы с ЖКТ возникают при продолжительном стрессе, вызванном целым рядом причин: от трудностей на работе до непринятия себя. 


Напомним, 

Облако тегов

здоровье психология советы питание

Материалы по теме

Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться
Lifestyle

Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться
ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко
Психология

ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко
Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову
Lifestyle

Тренды 2020: шьем стильную повязку на голову
Ужасающие подробности: 7-летнюю Анну Седокову пытался изнасиловать ухажер матери
Новости

Ужасающие подробности: 7-летнюю Анну Седокову пытался изнасиловать ухажер матери

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK