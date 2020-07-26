Какие заболевания может вызвать заниженная самооценка: ТОП-4 проблемы

Многие девушки ошибочно полагают, будто самобичевание не влияет абсолютно ни на что, кроме настроения. Как бы не так - у заниженной самооценки есть множество физических последствий для нашего здоровья.

Насморк

Эмоциональное здоровье - гарант нашего физического благополучия. Особенно важно это потому, что проблемы, связанные с психологическими переживаниями, лечить обычно куда сложнее. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно узнать заранее, к чему может привести чрезмерная нелюбовь к себе и своему телу.

Люди, у которых наблюдается заниженная самооценка, обычно чаще подвергаются различным ОРВИ. Психологи и врачи не отрицают силу психосоматики. Поэтому не удивляйтесь, если постоянная неуверенность и жалость к себе спровоцирует появление гайморита, например.

Слабый иммунитет

Искривление позвоночника

Психологи считают, будто любовь к себе и своему телу порождают ряд остальных положительных свойств. Например, более стойкий иммунитет к различным заболеваниям. В случае, когда девушка не блещет уверенностью в себе, это негативно влияет и на ее здоровье. Такие люди часто могут жаловаться на проблемы с заболеваниями иммунной системы. Согласно психосоматике, такие проблемы возникают из-за проблемы самоидентификации.

Обычно такие проблемы возникают из-за недооценивания себя и неприятия похвалы. К примеру, когда вы отвечаете на слова благодарности "спасибо" обычным "не за что", то сразу же обесцениваете всяческую важность вашей помощи. Вы не даете себе поддержки, поэтому и ваш позвоночник начинает давать сбой.

Нарушение ЖКТ

Желудок наиболее активно реагирует на ваше психологическое состояние. К примеру, если вы наблюдаете у себя затяжную меланхолию, желудок также может давать о себе знать: частое газообразование, запоры либо понос. Обычно проблемы с ЖКТ возникают при продолжительном стрессе, вызванном целым рядом причин: от трудностей на работе до непринятия себя.

Напомним,