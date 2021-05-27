Коронавирус дает о себе знать не только во время болезни, но и после. Побочные симптомы бьют по всему телу – от нервной системы до кожи.

В борьбе с вирусом COVID-19 больные теряют вес, а потом не могут вернуть его обратно. Некоторые же, наоборот, набирают килограммы. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, почему так происходит, чем опасны резкие перепады веса и что с этим делать.

После болезни COVID-19 люди разделились на две категории: кто-то набрал килограммы, а кто-то – потерял. Такой результат врачи объясняют снижением аппетита во время болезни. Особенно у тех, у кого она протекала нелегко. Конечно, кому-то такое бы понравилось. Но как это влияет на здоровье?

Если вес был не лишним – это большой риск того, что более длительное время займет процесс восстановления, – комментирует диетолог Галина Незговорова. – Когда и так человек был худеньким и здесь потерял вес, ему обязательно следует его вернуть. Для этого в рационе должны быть полноценный белок, овощи, орехи и семена.

Как восстановить форму после болезни COVID-19 и чем опасны резкие перепады веса / pixabay.com

Главное понять, действительно ли вам нужно возвращать эти килограммы. Ведь некоторые, наоборот, могли сбросить лишнее. Здесь может помочь обычный расчет индекса массы тела. Для этого вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если индекс в пределах 19-25, то все с весом в порядке.

Однако во время болезни люди не только худеют, но и набирают лишнего. Этому врач тоже имеет объяснение.

Обычно люди худеют, когда болеют подобными болезнями. А вот когда имели легкую степень тяжести, и при этом находились дома на изоляции, понятно, что были доступны источники питания. И человек начинал гораздо больше есть, – объясняет диетолог.

Поэтому здесь большую роль сыграл человеческий фактор. И в такой ситуации подход к восстановлению другой.

Для тех, кто хочет похудеть, количество приемов пищи должно быть ограничено. Не забываем о том, что следует включать определенные физические адекватные нагрузки», – комментирует Галина Незговорова.

Поэтому для тех, кто хочет набрать вес, стоит помнить следующие правила: принимать пищу 5 раз в день – три основных приема с большим количеством белка – мясо, рыба, молочные продукты, овощи и два перекуса в виде орехов, семян. Кто же, наоборот, набрал лишнего, должен принимать пищу три раза в день. В рационе должно быть белое мясо, овощи и фрукты. Желательно исключить из своего рациона сладости и изделия из муки. А добавить физические нагрузки.