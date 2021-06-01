Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета

1 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета
Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета
pixabay.com

Ученые доказали, что низкокалорийная диета способна существенно облегчить течение любого диабета, свести его проявления к минимуму и позволить людям отказаться от профильного лечения всего за несколько недель!

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В основе достижения таких результатов – похудение.

Британские ученые Университета Ньюкасла разработали специальную программу управления весом DiRECT. Участникам эксперимента сократили рацион до 800 калорий в сутки и отменили лекарства, которые они принимали до этого.

Через двенадцать недель некоторые учасники сбросили до 15 килограммов лишнего веса, а подавляющее большинство пациентов отметили значительное улучшение состояния, при этом никто не вернулся к лечению медикаментами. 

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При значительной потере веса вы сможете контролировать диабет без лекарств, жить полноценной жизнью и в будущем не вспоминать о своей особенности.
Наблюдения показали, что у 74% участников эксперимента ремиссия сохранялась длительное время. 

Напомним, 

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