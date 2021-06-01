Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета
Ученые доказали, что низкокалорийная диета способна существенно облегчить течение любого диабета, свести его проявления к минимуму и позволить людям отказаться от профильного лечения всего за несколько недель!
Британские ученые Университета Ньюкасла разработали специальную программу управления весом DiRECT. Участникам эксперимента сократили рацион до 800 калорий в сутки и отменили лекарства, которые они принимали до этого.
Через двенадцать недель некоторые учасники сбросили до 15 килограммов лишнего веса, а подавляющее большинство пациентов отметили значительное улучшение состояния, при этом никто не вернулся к лечению медикаментами.
При значительной потере веса вы сможете контролировать диабет без лекарств, жить полноценной жизнью и в будущем не вспоминать о своей особенности.Наблюдения показали, что у 74% участников эксперимента ремиссия сохранялась длительное время.
Напомним,