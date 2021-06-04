Магнитные бури 4 июня 2021 в Украине

4 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 4 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 4 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 4 июня?

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Синоптики сообщают, что в четверг, 4 июня, геомагнитная обстановка нормализуется. Солнечная активность снизилась до нормального уровня.

Можно провести день активно!

Солнечная погода 4 июня:   

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури — это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что чревато скачками артериального давления, головными болями, мигренями, приступами слабости и апатии. В дни бурь медики советуют избегать стрессов, пристально следить за состоянием своего здоровья и показателями АД.

Напомним,

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