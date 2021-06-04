Магнитные бури 4 июня 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 4 июня?
Можно провести день активно!
Солнечная погода 4 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури — это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что чревато скачками артериального давления, головными болями, мигренями, приступами слабости и апатии. В дни бурь медики советуют избегать стрессов, пристально следить за состоянием своего здоровья и показателями АД.
Напомним,