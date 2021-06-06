Магнитные бури 6 июня 2021 в Украине
6 июня 2021 09:10
Магнитные бури 6 июня 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 6 июня?
Солнечная погода 6 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури — это стресс для организма. Они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать слабость, апатию, усталость. Старайтесь в дни бурь не напрягаться ни умственно, ни физически.
Измеряйте артериальное давление, если есть склонность к гипертонии.
Напомним,