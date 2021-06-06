Магнитные бури 6 июня 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 6 июня?

Солнечная погода 6 июня:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В воскресенье, 6 июня, синоптики прогнозируют благоприятную солнечную погоду с минимальными возмущениями геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье или самочувствие украинцев.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя!

Магнитные бури — это стресс для организма. Они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать слабость, апатию, усталость. Старайтесь в дни бурь не напрягаться ни умственно, ни физически.

Измеряйте артериальное давление, если есть склонность к гипертонии.

Напомним,