Магнитные бури 7 июня 2021 в Украине
7 июня 2021 08:30
Магнитные бури 7 июня 2021 в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 7 июня?
Солнечная погода 7 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури — это стресс для организма. Они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать слабость, апатию, усталость. Старайтесь в дни бурь не напрягаться ни умственно, ни физически.
Измеряйте артериальное давление, если есть склонность к гипертонии.
Напомним,