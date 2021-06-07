Магнитные бури 7 июня 2021 в Украине

7 июня 2021 08:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 7 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 7 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 7 июня?

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Начало рабочей недели, по прогнозам синоптиков, будет благоприятным с точки зрения солнечной активности. Сообщается, что 7 июня возмущений не будет, можете провести время активно и в свое удовольствие.

Солнечная погода 7 июня:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;              
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури — это стресс для организма. Они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать слабость, апатию, усталость. Старайтесь в дни бурь не напрягаться ни умственно, ни физически.

Измеряйте артериальное давление, если есть склонность к гипертонии.

Напомним,

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