Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине
9 июня 2021 00:10
Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 9 июня?
Солнечная погода 9 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 8%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури считаются стрессовой ситуацией для организма. Врачи рекомендуют накануне бурь хорошо высыпаться, а в дни, когда прогнозируются возмущения, побольше отдыхать и следить за показателями здоровья.
Людям с диагнозом гипертония следует чаще измерять давление.
Напомним,