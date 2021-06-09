Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине

9 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 9 июня?

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В среду, 9 июня, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. По прогнозам синоптиков, возмущения будут минимальными, они не повлияют на самочувствие украинцев, даже метеозависимые люди не ощутят дискомфорта.

Солнечная погода 9 июня:     

  • Вероятность магнитных бурь – 8%;               
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури считаются стрессовой ситуацией для организма. Врачи рекомендуют накануне бурь хорошо высыпаться, а в дни, когда прогнозируются возмущения, побольше отдыхать и следить за показателями здоровья.

Людям с диагнозом гипертония следует чаще измерять давление. 

Напомним,

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здоровье магнитная буря погода погода в Украине

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