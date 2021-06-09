Магнитные бури 9 июня 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 9 июня?

Солнечная погода 9 июня:

Вероятность магнитных бурь – 8%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В среду, 9 июня, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. По прогнозам синоптиков, возмущения будут минимальными, они не повлияют на самочувствие украинцев, даже метеозависимые люди не ощутят дискомфорта.

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Магнитные бури считаются стрессовой ситуацией для организма. Врачи рекомендуют накануне бурь хорошо высыпаться, а в дни, когда прогнозируются возмущения, побольше отдыхать и следить за показателями здоровья.

Людям с диагнозом гипертония следует чаще измерять давление.

Напомним,