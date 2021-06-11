Комаровский рассказал, опасна ли для украинцев черная плесень

11 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Комаровский рассказал, опасна ли для украинцев черная плесень
Комаровский рассказал, опасна ли для украинцев черная плесень
pixabay.com

Доктор Евгений Комаровский рассказал о мукормикозе, известном под названием черная плесень.

Что такое мукормикоз

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В царстве грибов есть отдельный отдел, зигомицеты, у которых в свою очередь есть особый порядок, который называется мукоровые грибы. Это грибы, которые образуют черную плесень.

Эти споры можно вдохнуть, отметил Комаровский. В некоторых случаях после этого развивается болезнь, мукормикоз. 

Когда человек может заболеть 

Для заражения необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным из которых является состояние иммунной системы.

Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны.

Какие же состояния организма могут поспособствовать заражению?

Не удивительно, что тогда, когда кортикостероиды, прежде всего Дексаметазон, стали назначаться врачами направо и налево, прежде всего без всяких показаний, просто для того, чтобы снять с себя ответственность... На амбулаторном лечении, когда ни о каком цитокиновом шторме не может быть и речи, когда нет никакого дефицита кислорода в организме... Тем не менее упорно назначается Дексаметазон, причем в больших дозах и надолго. Так вот в таком состоянии на фоне угнетения иммунной системы может быть, что наша система перестанет распознавать эти самые грибки, и уметь с ними бороться.

Напомним, 

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