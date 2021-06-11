Комаровский рассказал, опасна ли для украинцев черная плесень
Доктор Евгений Комаровский рассказал о мукормикозе, известном под названием черная плесень.
Что такое мукормикоз
Эти споры можно вдохнуть, отметил Комаровский. В некоторых случаях после этого развивается болезнь, мукормикоз.
Когда человек может заболеть
Для заражения необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным из которых является состояние иммунной системы.
Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны.
Какие же состояния организма могут поспособствовать заражению?
- когда мы получаем препараты, угнетающие иммунную систему.
Не удивительно, что тогда, когда кортикостероиды, прежде всего Дексаметазон, стали назначаться врачами направо и налево, прежде всего без всяких показаний, просто для того, чтобы снять с себя ответственность... На амбулаторном лечении, когда ни о каком цитокиновом шторме не может быть и речи, когда нет никакого дефицита кислорода в организме... Тем не менее упорно назначается Дексаметазон, причем в больших дозах и надолго. Так вот в таком состоянии на фоне угнетения иммунной системы может быть, что наша система перестанет распознавать эти самые грибки, и уметь с ними бороться.
Напомним,