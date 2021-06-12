Магнитные бури 12 июня 2021 в Украине

12 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 12 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 12 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 12 июня?

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Специалисты сообщают, что в субботу, 12 июня, магнитная обстановка ухудшится, ожидаются возмущения, которые могут перерасти в магнитные бури. Нежелательно в этот день заниматься активными видами спорта или трудовой деятельностью.

Постарайтесь отдохнуть. 

Солнечная погода 12 июня:       

  • Вероятность магнитных бурь – 12%;               
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Реакция организма на магнитные бури является индивидуальной. Некоторые могут в периоды возмущений чувствовать апатию и слабость, другие же страдают от высокого артериального давления. Рекомендации врачей общие: больше пейте, откажитесь от спиртного и жирной пищи, спите не менее 8 часов в день. 

Напомним,

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