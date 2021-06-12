Магнитные бури 12 июня 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 12 июня?
Постарайтесь отдохнуть.
Солнечная погода 12 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 12%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Реакция организма на магнитные бури является индивидуальной. Некоторые могут в периоды возмущений чувствовать апатию и слабость, другие же страдают от высокого артериального давления. Рекомендации врачей общие: больше пейте, откажитесь от спиртного и жирной пищи, спите не менее 8 часов в день.
Напомним,