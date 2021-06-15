Магнитные бури 15 июня 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 15 июня?
Возмущения, которые будут фиксироваться в этот день, никак не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 15 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури, как правило, осложняют функционирование организма человека, сердце работает под нагрузкой, из-за этого возможны скачки артериального давления и обострения сосудистых проблем. Медики рекомендуют в дни бурь избегать тяжелой пищи, алкоголя, стрессов и перенапряжения на работе.
Напомним,