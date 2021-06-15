Магнитные бури 15 июня 2021 в Украине

15 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 15 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 15 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 15 июня?

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца информируют, что во вторник, 15 июня, сохранится благоприятная и спокойная геомагнитная атмосфера.

Возмущения, которые будут фиксироваться в этот день, никак не повлияют на самочувствие украинцев.

Солнечная погода 15 июня:          

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;               
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Магнитные бури, как правило, осложняют функционирование организма человека, сердце работает под нагрузкой, из-за этого возможны скачки артериального давления и обострения сосудистых проблем. Медики рекомендуют в дни бурь избегать тяжелой пищи, алкоголя, стрессов и перенапряжения на работе.

Напомним,

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