Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 июня?

Солнечная погода 17 июня:

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в четверг, 17 июня, ожидаются незначительные возмущения геомагнитного поля Земли в первой половине дня (до 12:00). Они могут негативно отразиться на самочувствии украинцев.

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Магнитные бури иногда вызывают мигрень, головную боль или скачки давления. В такие дни важно беречь себя от стрессов и физического напряжения. Старайтесь избегать тяжелой пищи и алкоголя, можно отдохнуть несколько часов.

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Напомним,