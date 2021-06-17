Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине

17 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 июня?

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в четверг, 17 июня, ожидаются незначительные возмущения геомагнитного поля Земли в первой половине дня (до 12:00). Они могут негативно отразиться на самочувствии украинцев.

Солнечная погода 17 июня: 

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури иногда вызывают мигрень, головную боль или скачки давления. В такие дни важно беречь себя от стрессов и физического напряжения. Старайтесь избегать тяжелой пищи и алкоголя, можно отдохнуть несколько часов.

Дневной сон пойдет вам только на пользу!

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

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