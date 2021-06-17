Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине
17 июня 2021 00:20
Магнитные бури 17 июня 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 июня?
Солнечная погода 17 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури иногда вызывают мигрень, головную боль или скачки давления. В такие дни важно беречь себя от стрессов и физического напряжения. Старайтесь избегать тяжелой пищи и алкоголя, можно отдохнуть несколько часов.
Дневной сон пойдет вам только на пользу!
Напомним,