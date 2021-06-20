Магнитные бури 20 июня 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 20 июня?
Магнитные возмущения, если и будут возникать, никак не повлияют на самочувствие человека.
Солнечная погода 20 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут сталкиваться с головными болями, приступами слабости, повышением артериального давления. Чтобы избежать этого, старайтесь накануне бурь хорошо отдохнуть, а во время возмущений избегать алкоголя, тяжелой пищи и тяжелой физической нагрузки.
Напомним,