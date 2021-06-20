Магнитные бури 20 июня 2021 в Украине

20 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 20 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 20 июня 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 20 июня?

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в воскресенье, 20 июня, весь день ожидается благоприятная геомагнитная атмосфера.

Магнитные возмущения, если и будут возникать, никак не повлияют на самочувствие человека.

Солнечная погода 20 июня:  

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                 
  • Солнечные пятна отсутствуют.       

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Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут сталкиваться с головными болями, приступами слабости, повышением артериального давления. Чтобы избежать этого, старайтесь накануне бурь хорошо отдохнуть, а во время возмущений избегать алкоголя, тяжелой пищи и тяжелой физической нагрузки.

Напомним,

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