Магнитные бури 5 июля 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 5 июля?
Возмущения будут минимальными и они не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 5 июля
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны провоцировать головные боли, мигрени, скачки давления, усталость и апатию. Чтобы снизить негативное воздействие на организм, медики рекомендуют больше отдыхать в дни бурь, постарайтесь избегать эмоционального напряжения, стрессов, тяжелой вредной пищи и алкоголя.
Напомним,