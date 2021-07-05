Магнитные бури 5 июля 2021 в Украине

5 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 5 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 5 июля 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 5 июля?

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что первый рабочий день новой недели пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере. 

Возмущения будут минимальными и они не повлияют на самочувствие украинцев. 

Солнечная погода 5 июля  

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют.        

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Магнитные бури  способны провоцировать головные боли, мигрени, скачки давления, усталость и апатию. Чтобы снизить негативное воздействие на организм, медики рекомендуют больше отдыхать в дни бурь, постарайтесь избегать эмоционального напряжения, стрессов, тяжелой вредной пищи и алкоголя. 

Напомним,

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