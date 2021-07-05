Магнитные бури 5 июля 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 5 июля?

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что первый рабочий день новой недели пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере.

Возмущения будут минимальными и они не повлияют на самочувствие украинцев.

Солнечная погода 5 июля

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури способны провоцировать головные боли, мигрени, скачки давления, усталость и апатию. Чтобы снизить негативное воздействие на организм, медики рекомендуют больше отдыхать в дни бурь, постарайтесь избегать эмоционального напряжения, стрессов, тяжелой вредной пищи и алкоголя.

Напомним,