Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 26 июля?

Солнечная погода 26 июля:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в понедельник, 26 июля, ожидается благоприятная геомагнитная обстановка без резких скачков и возмущений. Метеочувствительные люди могут провести день активно!

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Помните, что геомагнитные бури могут спровоцировать скачки давления, головные боли, приступы усталости и апатии. Постарайтесь в кризисные моменты построить свой день так, чтобы избегать стрессов, напряжения, и своевременно лечь и отдохнуть. Приятных вам выходных!

Напомним,