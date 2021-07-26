Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
26 июля 2021 00:10
Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 26 июля?
Солнечная погода 26 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что геомагнитные бури могут спровоцировать скачки давления, головные боли, приступы усталости и апатии. Постарайтесь в кризисные моменты построить свой день так, чтобы избегать стрессов, напряжения, и своевременно лечь и отдохнуть. Приятных вам выходных!
Напомним,