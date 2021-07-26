Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине

26 июля 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
Магнитные бури 26 июля 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 26 июля?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в понедельник, 26 июля, ожидается благоприятная геомагнитная обстановка без резких скачков и возмущений. Метеочувствительные люди могут провести день активно!

Солнечная погода 26 июля:  

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.         

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Помните, что геомагнитные бури могут спровоцировать скачки давления, головные боли, приступы усталости и апатии. Постарайтесь в кризисные моменты построить свой день так, чтобы избегать стрессов, напряжения, и своевременно лечь и отдохнуть. Приятных вам выходных!

Напомним,

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