ТОП-10 причин бросить курить вейп
Легкие электронные сигареты заставляют человека вдыхать дым более интенсивно, увеличивая и количество канцерогенных смол, попадающих в организм.
Если постоянно курить вейпы, которые приобрели особенную популярность в наши дни, то можно столкнуться со следующими проблемами (и причинами, которые побудят вас бросить курить):
2. Сердечно-сосудистые заболевания.
3. Проблемы с легкими вплоть до астмы.
4. Болезни глаз (от катаракты и до полной слепоты).
5. Бесплодие.
6. Импотенция и другие болезни, связанные с мужским здоровьем.
7. Болезни ротовой полости.
9. Преждевременное старение кожи.
10. Рак.
Чтобы бросить курить, медики рекомендуют проконсультироваться у нарколога или психолога. Они помогут подобрать препараты, которые помогут вам избавиться от вредной привычки.
Напомним,