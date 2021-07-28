ТОП-10 причин бросить курить вейп

28 июля 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-10 причин бросить курить вейп
ТОП-10 причин бросить курить вейп
pixabay.com

Легкие электронные сигареты заставляют человека вдыхать дым более интенсивно, увеличивая и количество канцерогенных смол, попадающих в организм.

Если постоянно курить вейпы, которые приобрели особенную популярность в наши дни, то можно столкнуться со следующими проблемами (и причинами, которые побудят вас бросить курить):

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1. Ослабление иммунитета.

2. Сердечно-сосудистые заболевания.

3. Проблемы с легкими вплоть до астмы.

4. Болезни глаз (от катаракты и до полной слепоты).

5. Бесплодие.

6. Импотенция и другие болезни, связанные с мужским здоровьем.

7. Болезни ротовой полости.

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8. Остеопороз.

9. Преждевременное старение кожи.

10. Рак. 

Чтобы бросить курить, медики рекомендуют проконсультироваться у нарколога или психолога. Они помогут подобрать препараты, которые помогут вам избавиться от вредной привычки. 

Напомним,

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