ТОП-10 причин бросить курить вейп

Легкие электронные сигареты заставляют человека вдыхать дым более интенсивно, увеличивая и количество канцерогенных смол, попадающих в организм.

Если постоянно курить вейпы, которые приобрели особенную популярность в наши дни, то можно столкнуться со следующими проблемами (и причинами, которые побудят вас бросить курить):

1. Ослабление иммунитета.

2. Сердечно-сосудистые заболевания.

3. Проблемы с легкими вплоть до астмы.

4. Болезни глаз (от катаракты и до полной слепоты).

5. Бесплодие.

6. Импотенция и другие болезни, связанные с мужским здоровьем.

7. Болезни ротовой полости.

8. Остеопороз.

9. Преждевременное старение кожи.

10. Рак.

Чтобы бросить курить, медики рекомендуют проконсультироваться у нарколога или психолога. Они помогут подобрать препараты, которые помогут вам избавиться от вредной привычки.

Напомним,