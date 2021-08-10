Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил

10 августа 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил
Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил
pixabay.com

Самостоятельное обследование груди помогает на ранних стадиях выявить онкологию молочных желез.

Рак молочных желез занимает третье место по частоте возникновения онкологических заболеваний у женщин.

 Такие данные приводит Национальный институт рака.

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Врач-маммолог Навроцкая Светлана Юрьевна напомнила о нескольких очень важных правил самостоятельного обследования, которые помогут гарантировать достоверный результат.  

1. Делать обследование необходимо регулярно и в соответствии с циклом.

В идеале его желательно проводить ежемесячно после завершения критических дней, с 5-го по 12-й день цикла. 

2. Обследование следует проводить в один и тот же день цикла.

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3. Обследование следует проводить без бюстгальтера, в хорошо освещенной комнате и перед зеркалом, чтобы вам никто не мешал.

4. Любые изменения (даже те, которых нет в перечне симптомов онкологии) являются причиной посетить врача.

5. Наконец, помните, что самодиагностика не заменяет обследование у врача. Женщинам после сорока рекомендуется проходить его ежегодно.

Напомним, 

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