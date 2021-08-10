Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил
Самостоятельное обследование груди помогает на ранних стадиях выявить онкологию молочных желез.
Рак молочных желез занимает третье место по частоте возникновения онкологических заболеваний у женщин.
Такие данные приводит Национальный институт рака.
1. Делать обследование необходимо регулярно и в соответствии с циклом.
В идеале его желательно проводить ежемесячно после завершения критических дней, с 5-го по 12-й день цикла.
2. Обследование следует проводить в один и тот же день цикла.
4. Любые изменения (даже те, которых нет в перечне симптомов онкологии) являются причиной посетить врача.
5. Наконец, помните, что самодиагностика не заменяет обследование у врача. Женщинам после сорока рекомендуется проходить его ежегодно.
Напомним,