Самостоятельное обследование молочных желез: ТОП-5 золотых правил

Самостоятельное обследование груди помогает на ранних стадиях выявить онкологию молочных желез.

Рак молочных желез занимает третье место по частоте возникновения онкологических заболеваний у женщин.

Такие данные приводит Национальный институт рака.

Врач-маммолог Навроцкая Светлана Юрьевна напомнила о нескольких очень важных правил самостоятельного обследования, которые помогут гарантировать достоверный результат.

1. Делать обследование необходимо регулярно и в соответствии с циклом.

В идеале его желательно проводить ежемесячно после завершения критических дней, с 5-го по 12-й день цикла.

2. Обследование следует проводить в один и тот же день цикла.

3. Обследование следует проводить без бюстгальтера, в хорошо освещенной комнате и перед зеркалом, чтобы вам никто не мешал.

4. Любые изменения (даже те, которых нет в перечне симптомов онкологии) являются причиной посетить врача.

5. Наконец, помните, что самодиагностика не заменяет обследование у врача. Женщинам после сорока рекомендуется проходить его ежегодно.

Напомним,