Врач назвал самый простой и действенный способ борьбы с бессонницей

10 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врач назвал самый простой и действенный способ борьбы с бессонницей
Врач назвал самый простой и действенный способ борьбы с бессонницей
pixabay.com

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал главное средство в борьбе с бессонницей.

По его словам, бессонница у людей часто возникает на фоне повышенной тревожности, постоянных стрессов и перегрузок.

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Далеко не всегда человек может избавиться от этого всего, приходится адаптироваться.

И в этом лучше всего помогает нормализация режима пробуждения.

Вставать всегда необходимо приблизительно в одно время, не делая скидку на выходные, например. Когда вы наладите режим пробуждения, то забудете о проблемах со сном даже без лекарств.
Кудинов также подчеркнул, что не стоит использовать различные травы и чаи для нормализации сна, они не полезнее банальной валерьяны. 

Напомним,

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