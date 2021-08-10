Врач назвал самый простой и действенный способ борьбы с бессонницей

Врач назвал самый простой и действенный способ борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал главное средство в борьбе с бессонницей.

По его словам, бессонница у людей часто возникает на фоне повышенной тревожности, постоянных стрессов и перегрузок.

Далеко не всегда человек может избавиться от этого всего, приходится адаптироваться.

И в этом лучше всего помогает нормализация режима пробуждения.

Вставать всегда необходимо приблизительно в одно время, не делая скидку на выходные, например. Когда вы наладите режим пробуждения, то забудете о проблемах со сном даже без лекарств.

Кудинов также подчеркнул, что не стоит использовать различные травы и чаи для нормализации сна, они не полезнее банальной валерьяны.

Напомним,