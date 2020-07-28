Какие средства помогут избавиться от бессонницы: ТОП-5 помощников

28 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Какие средства помогут избавиться от бессонницы: ТОП-5 помощников
Какие средства помогут избавиться от бессонницы: ТОП-5 помощников
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Не можете быстро уснуть и страдаете от ночных кошмаров? Решение этой проблемы есть.

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Бессонница - весьма неприятное заболевание, которое может случится с каждым на разном жизненном этапе. Обычно причиной бессонницы становится стресс, поражающий нервную систему. К счастью, избавиться от этого вполне реально. 

Теплое молоко

Молоко содержит в себе аминокислоту триптофан. Благодаря ей организм быстрее входит в сонливое состояние и засыпает. Именно поэтому врачи рекомендуют пить стакан теплого молока за час до сна. По желанию можно добавить в него мед либо мускатный орех. 

Вишневый сок

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Вишневый сок содержит в себе мелатонин - вещество, вводящие организм в сонное состояние. Также он помогает организму в регуляции внутренних биоритмов. Однако, им лучше не увлекаться. Хоть вишневый сок и полезен, но лучше не пить более 100 мл в день. 

Бананы

Многие ошибочно полагают, будто бананы могут стать причиной лишнего веса. На деле же они активно борются с любыми проявлениями бессонницы. Достаточно просто съедать половину фрукта за пару часов до сна - и он вам обеспечен на всю ночь. 

Отвар из шиповника 

Также вы можете приготовить эффективное средство по борьбе с бессонницей в домашних условиях. Для этого вам нужно залить 100 грамм сухих плодов двумя большими стаканами кипятка. Затем дайте раствору настоятся около 2 часов. Теперь вы можете в целях профилактики принимать их каждый день по 1 ст.л. перед сном. 

Ромашковый чай

Ромашковый чай - отличный седалищный препарат, который помогает справляться с лечением бессонницы. Лучше всего заваривать ромашку, как и обычный чай - в чайнике либо прямо в кружке. Потреблять его нужно горячим и с ложкой меда. 

Напомним, 

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