Какие средства помогут избавиться от бессонницы: ТОП-5 помощников

Не можете быстро уснуть и страдаете от ночных кошмаров? Решение этой проблемы есть.

Теплое молоко

Бессонница - весьма неприятное заболевание, которое может случится с каждым на разном жизненном этапе . Обычно причиной бессонницы становится стресс, поражающий нервную систему. К счастью, избавиться от этого вполне реально.

Молоко содержит в себе аминокислоту триптофан. Благодаря ей организм быстрее входит в сонливое состояние и засыпает. Именно поэтому врачи рекомендуют пить стакан теплого молока за час до сна. По желанию можно добавить в него мед либо мускатный орех.

Вишневый сок

Бананы

Вишневый сок содержит в себе мелатонин - вещество, вводящие организм в сонное состояние. Также он помогает организму в регуляции внутренних биоритмов. Однако, им лучше не увлекаться. Хоть вишневый сок и полезен, но лучше не пить более 100 мл в день.

Многие ошибочно полагают, будто бананы могут стать причиной лишнего веса. На деле же они активно борются с любыми проявлениями бессонницы. Достаточно просто съедать половину фрукта за пару часов до сна - и он вам обеспечен на всю ночь.

Отвар из шиповника

Также вы можете приготовить эффективное средство по борьбе с бессонницей в домашних условиях. Для этого вам нужно залить 100 грамм сухих плодов двумя большими стаканами кипятка. Затем дайте раствору настоятся около 2 часов. Теперь вы можете в целях профилактики принимать их каждый день по 1 ст.л. перед сном.

Ромашковый чай

Ромашковый чай - отличный седалищный препарат, который помогает справляться с лечением бессонницы. Лучше всего заваривать ромашку, как и обычный чай - в чайнике либо прямо в кружке. Потреблять его нужно горячим и с ложкой меда.

Напомним,