Тайный агент раскрывает секреты: Парень с пистолетом спросил: "Что это у тебя, телефон!? Ты снимаешь видео?!"

Тайный агент раскрывает секреты: Парень с пистолетом спросил: "Что это у тебя, телефон!? Ты снимаешь видео?!"

На Новом канале идет показ 4 сезона проекта «Тайный агент». А мы готовы рассказать о самых интересных и даже опасных проверках журналистов.

Египетский вояж

Кто такие « тайные агенты »? Журналисты-шпионы, которые «под прикрытием» устраиваются на работу и показывают, как устроена эта отрасль изнутри и что может нести потенциальную угрозу. Они помогают разобраться с законами и правами потребителей: когда надо звонить в полицию и на какую статью какого акта сослаться.

Каждый выпуск – отдельное расследование. В четвертом сезоне агенты будут выбирать объекты проверки по отзывам, а порой и откровенным жалобам зрителей.

– Теперь после выполненной миссии они будут признаваться сотрудникам предприятий и руководству в том, что проводили журналистское расследование, чтобы те могли высказать свою точку зрения и донести до зрителей свою правду, – рассказывает руководитель проекта Ирина Сарган. – А еще мы устроим провокации, которые помогут вывести на чистую воду нерадивых работников. Хочется показать зрителям, где их чаще всего обманывают, как этого избежать и дать практические советы по выбору качественных товаров и услуг.

В процессе будет сделано много открытий.

– Впервые за все сезоны тайные агенты отправились за границу, чтобы провести расследование в одном из отелей Египта и продемонстрировать, как работает туристическая страховка, – рассказывает шеф-редактор программы Юлия Ковтун.

Форс-мажор 24/7

– Каждое расследование – это актерское мастерство в настоящей жизни. Нужно иметь продуманную до мелочей легенду-биографию, чтобы стать своим среди чужих и узнать правду, – объясняет агент Александр Адамюк.

Кстати, сам он однажды оказался на грани разоблачения. Тогда проводил расследование в аэропорту, куда устроился грузчиком багажа. Все хорошо знают, что это режимный объект: на входе – металлоискатели, полицейские, военные, по территории разрешено передвигаться только в служебных бусах и обязательно с сопровождением. А сотрудники службы авиационной безопасности (местная охрана) в любой момент могут обыскать персонал.

– К самолетам нельзя брать даже телефон, – рассказывает Александр. – А я прежде всего должен фиксировать происходящее, а не чемоданы бросать (да, ваш багаж в аэропортах именно бросают!). Поэтому рискнул и все-таки пронес мобилку. Боже, у меня душа ушла в пятки, когда парень с пистолетом спросил: «Что это у тебя, телефон!? Ты снимаешь видео?!». Я понимал, что мне грозит не просто разоблачение и увольнение – могут и в государственной измене обвинить! Буду сидеть в тюрьме, пока Новый канал не докажет, что действовал в рамках закона. Поэтому «включил актера» и сказал, что я новенький, очень боюсь потеряться, вот и взял с собой смартфон. Охранник посмотрел в мои честные глаза и… поверил – даже не стал пересматривать, что там на телефоне. Так что расследование я таки снял!

По словам Александра, работа тайного агента – это форс-мажор 24/7:

– Помню свой первый рабочий день охранником на вокзале. Меня почти не инструктировали, что и как делать. И тут по иронии судьбы – тревога, эвакуация… Кто-то сообщил о минировании. Я выводил людей из здания, когда мне сказали: «Здесь пакет лежит... Давно уже. Ничей». В тот момент не то что напрочь забыл нормативную лексику – у меня десяток седых волос появилось! Но включил холодный ум и... Чем все закончилось, рассказывать не буду, чтобы не спойлерить

Агрессивный лемур

Сегодня тайные агенты вспоминают о съемочном стрессе с улыбкой. А вот во время расследований не только переживали за то, чтобы все выяснить и снять, но и тревожились за собственную жизнь.

– Я должна была попробовать себя в роли дрессировщицы дельфинов, – вспоминает журналистка Карина Белова. – Главный тренер Одесского дельфинария обещала обучить меня всем премудростям. Однако, когда мы встретились, начали происходить странные вещи. Все куда-то исчезли. Те, кто попадался на глаза, отворачивались и перешептывались. Я решила, что меня рассекретили, и сейчас начнется какой-то треш. Даже проскочила мысль: хорошо, что здесь не львы, хоть не отдадут им на растерзание! Обучение выглядело так: в мутную темную воду бассейна глубиной шесть метров бросили стеклянную прозрачную крышку от кастрюли, за которой мне нужно было нырнуть. Понятно, у меня нет таких навыков. А тут еще приплыли семеро дельфинов и ждут, что я буду с ними делать… В этот момент тренеры с трибун насмешливо кричат: «Прыгай! Чего стоишь? Дельфинов боишься? Перепрыгивай через них и ныряй». Как я в итоге перепрыгнула – не помню. Зато как дельфины, играя, покусывали меня за пятки, забыть не могу.

После этого Карину, конечно же, уволили.

Но это не единственное ее опасное расследование.

– Мы с сотрудницей пошли кормить животных в контактном зоопарке, – продолжает журналистка. – Зашли в вольер к лемурам. Один из них, какой-то очень агрессивный, прыгнул мне на голову, начал кусать и царапать. И хотя это длилось несколько секунд, ощущения были не из приятных.

Миссия: украсть тряпку

Чтобы узнать все нюансы работы в кофейной сфере,пришлось устроиться продавцом-консультантом в магазин товаров для бариста.

– Я заядлая кофеманка, – говорит она. – Но даже не догадывалась, что могу столько всего не знать о приготовлении любимого напитка! Было и страшно, и смешно. Никогда ничего не продавала и боялась, что мне не поверят. Однако убедила себя, что смогу продать что угодно. И у меня получилось!

Как правило, после расследования агенты привлекают к проведению экспертизы разных специалистов. А для этого им нужны «вещественные доказательства» с места работы. В случае Анастасии таким предметом стала тряпка, которой бариста вытирал барную стойку.

– Самой сложной задачей было умыкнуть эту тряпку, чтобы сдать на анализы, – объясняет она. – Сколько микробов было на ней, узнаете в одном из выпусков «Тайного агента».