Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта

Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта

Многие люди с метеозависимостью ошибочно связывают головную боль с повышением давления.

Если лекарства от давления не помогают унять и головную боль тоже, значит, не метеозависимость является основной причиной ее возникновения, проблема в другом.

По словам врача Павла Юрищева, чаще всего боль в затылке провоцирует остеохондроз.

Дело в том, что сам шейный остеохондроз, как правило, связан с погодными изменениями. Например, перепады давления могут вызывать спазмы сосудов, из-за чего замедляется кровоток. Так и возникает недомогание.

В своей практике Павел часто сталкивался с тем, что пациенты называли единственной причиной головной боли высокое артериальное давление.

Они принимают лекарства, которые не дают никакого эффекта.

Бывает и так, что из-за головной боли человек начинает волноваться и у него действительно повышается давление. Впрочем, даже в этом случае нужно лечить первопричину, остеохондроз.

Предрасположенность к остеохондрозу может быть наследственной.

При болях в шее необходимо уменьшить нагрузку на спину и регулярно заниматься физиотерапией.

Напомним,