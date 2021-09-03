Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта
Многие люди с метеозависимостью ошибочно связывают головную боль с повышением давления.
По словам врача Павла Юрищева, чаще всего боль в затылке провоцирует остеохондроз.
Дело в том, что сам шейный остеохондроз, как правило, связан с погодными изменениями. Например, перепады давления могут вызывать спазмы сосудов, из-за чего замедляется кровоток. Так и возникает недомогание.
В своей практике Павел часто сталкивался с тем, что пациенты называли единственной причиной головной боли высокое артериальное давление.
Они принимают лекарства, которые не дают никакого эффекта.
Бывает и так, что из-за головной боли человек начинает волноваться и у него действительно повышается давление. Впрочем, даже в этом случае нужно лечить первопричину, остеохондроз.
Предрасположенность к остеохондрозу может быть наследственной.
При болях в шее необходимо уменьшить нагрузку на спину и регулярно заниматься физиотерапией.
Напомним,