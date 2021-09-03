Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта

3 сентября 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта
Болит голова на погоду: как избавиться от дискомфорта
pixabay.com

Многие люди с метеозависимостью ошибочно связывают головную боль с повышением давления.

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Если лекарства от давления не помогают унять и головную боль тоже, значит, не метеозависимость является основной причиной ее возникновения, проблема в другом.

По словам врача Павла Юрищева, чаще всего боль в затылке провоцирует остеохондроз. 

Дело в том, что сам шейный остеохондроз, как правило, связан с погодными изменениями. Например, перепады давления могут вызывать спазмы сосудов, из-за чего замедляется кровоток. Так и возникает недомогание.

В своей практике Павел часто сталкивался с тем, что пациенты называли единственной причиной головной боли высокое артериальное давление.

Они принимают лекарства, которые не дают никакого эффекта.

Читайте такжеПродукты, которые провоцируют головную боль
Бывает и так, что из-за головной боли человек начинает волноваться и у него действительно повышается давление. Впрочем, даже в этом случае нужно лечить первопричину, остеохондроз.

Предрасположенность к остеохондрозу может быть наследственной.

При болях в шее необходимо уменьшить нагрузку на спину и регулярно заниматься физиотерапией. 

Напомним,

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