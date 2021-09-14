Секреты лечения кашля, которые должен знать каждый

Секреты лечения кашля, которые должен знать каждый

Врач-пульмонолог Оксана Молодая рассказала, как правильно лечить кашель и почему для этого нельзя использовать случайный набор из домашней аптечки.

Противокашлевые препараты

По словам медика, кашель является защитным механизмом организма. Его не стоит принудительно останавливать во время заболевания, ведь посредством кашля дыхательные пути очищаются от мокроты и слизи.

Молодая подчеркивает: они назначаются при очень ограниченном перечне патологических состояний, например, коклюше или кашле, вызываемом онкологией.

Отхаркивающие препараты

Отхаркивающие препараты запрещены детям до 12 лет, так как из-за них может развиться эффект затопления. Из-за особенности строения детских дыхательных путей дети могут не откашлять то количество мокроты, которое начинает воспроизводиться после действия отхаркивающих препаратов. Мокрота начинает накапливаться в нижних отделах легких и провоцирует развитие пневмонии.

Ингаляции

Взрослым необходимы отхаркивающие средства лишь в случае наличия мокрого кашля.

С ингаляциями тоже не все так просто.

Нельзя начинать процедуры сразу после того, как начался кашель. Ингаляции будут полезными, если возникают нарушения проходимости дыхательных путей. При таком нарушении больному трудно дышать, есть одышка, хрипы.

Напомним,