Секреты лечения кашля, которые должен знать каждый

14 сентября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Секреты лечения кашля, которые должен знать каждый
Секреты лечения кашля, которые должен знать каждый
pixabay.com

Врач-пульмонолог Оксана Молодая рассказала, как правильно лечить кашель и почему для этого нельзя использовать случайный набор из домашней аптечки.

Читайте такжеПрепарат CoronaVac в Украине: что это за вакцина от COVID-19, как работает, какие имеет особенности
По словам медика, кашель является защитным механизмом организма. Его не стоит принудительно останавливать во время заболевания, ведь посредством кашля дыхательные пути очищаются от мокроты и слизи. 

Противокашлевые препараты 

Молодая подчеркивает: они назначаются при очень ограниченном перечне патологических состояний, например, коклюше или кашле, вызываемом онкологией.

Отхаркивающие препараты

Отхаркивающие препараты запрещены детям до 12 лет, так как из-за них может развиться эффект затопления. Из-за особенности строения детских дыхательных путей дети могут не откашлять то количество мокроты, которое начинает воспроизводиться после действия отхаркивающих препаратов. Мокрота начинает накапливаться в нижних отделах легких и провоцирует развитие пневмонии.

Читайте такжеКак сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Взрослым необходимы отхаркивающие средства лишь в случае наличия мокрого кашля.

Ингаляции

С ингаляциями тоже не все так просто.

Нельзя начинать процедуры сразу после того, как начался кашель. Ингаляции будут полезными, если возникают нарушения проходимости дыхательных путей. При таком нарушении больному трудно дышать, есть одышка, хрипы.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы советы врача лечение простуда

Материалы по теме

ТОП-3 симптома, что вам не хватает железа в организме
ЗОЖ

ТОП-3 симптома, что вам не хватает железа в организме
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим
Lifestyle

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим
3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
ЗОЖ

3 помощника нервной системы: как пережить стресс без последствий
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке и показала кольцо – фото
Новости

42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке и показала кольцо – фото

Популярное на сайте

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK