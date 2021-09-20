Исследование: сколько шагов в день спасут от ранней смерти

20 сентября 2021 13:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Исследование: сколько шагов в день спасут от ранней смерти
Исследование: сколько шагов в день спасут от ранней смерти
pixabay.com

Ученые в течение 11 лет проводили исследование о том, сколько шагов в день необходимо проходить, чтобы снижать риск преждевременной смерти.

Согласно результатам исследования, люди, которые ежедневно проходят хотя бы 7000 шагов, имеют ни 50-70% ниже риск умереть преждевременно.

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Такие результаты ученые получили, проанализировав данные 2210 участников, средний возраст мужчин и женщин, участвующих в эксперименте, составил 45 лет, а исследования проводились на протяжении 11 лет.

Оказалось, что люди, которые двигались меньше всего, имели повышенный индекс массы тела, заниженную самооценку состояния своего здоровья и высокую распространенность гипертонии и диабета второго типа. 

Отметим, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здоровья, необходимо в неделю ходить хотя бы 150 минут, меньше сидеть и со временем увеличивать количество и интенсивность тренировок. 

Напомним, 

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