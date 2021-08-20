Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес

Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес

Почему спорт не помогает сбросить лишние килограммы?

Однообразие упражнений

Классические приседания , качание пресса, отжимания заставляют работать определенные мышцы, при этом другие участки даже и не думают работать...

Эксперты в сфере спорта советуют постоянно давать организму новые нагрузки!

Вы недостаточно занимаетесь

Если вы решили ходить в спортзал, будьте добры делать это хотя бы 2-3 раза в неделю. Пользы от одного занятия в месяц точно не будет.

Вы делаете упражнения, которые вам не нравятся

Вы ходите в спортзал очень долго, но все еще заставляете себя делать определенные упражнения? Это происходит из-за того, что вы не нашли тот тип физической нагрузки, который подходит именно вам.

Вы не двигаетесь вне спортзала

Помогайте своему организму тратить калории и худеть каждый день, выходя на одну остановку раньше из автобуса и не пользуясь такси.

Вы выполняете упражнения с ошибками

К сожалению, часто новички не добиваются результатов из-за проблем с техникой выполнения упражнений. Если вы не уверены в себе, воспользуйтесь помощью тренера, потом вы сможете работать и добавиться результатов без него!

Напомним,