Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес

20 августа 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
pixabay.com

Почему спорт не помогает сбросить лишние килограммы?

Однообразие упражнений

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Классические приседания, качание пресса, отжимания заставляют работать определенные мышцы, при этом другие участки даже и не думают работать...

Эксперты в сфере спорта советуют постоянно давать организму новые нагрузки!

Вы недостаточно занимаетесь

Если вы решили ходить в спортзал, будьте добры делать это хотя бы 2-3 раза в неделю. Пользы от одного занятия в месяц точно не будет. 

Вы делаете упражнения, которые вам не нравятся

Вы ходите в спортзал очень долго, но все еще заставляете себя делать определенные упражнения? Это происходит из-за того, что вы не нашли тот тип физической нагрузки, который подходит именно вам. 

Вы не двигаетесь вне спортзала

Помогайте своему организму тратить калории и худеть каждый день, выходя на одну остановку раньше из автобуса и не пользуясь такси. 

Вы выполняете упражнения с ошибками

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К сожалению, часто новички не добиваются результатов из-за проблем с техникой выполнения упражнений. Если вы не уверены в себе, воспользуйтесь помощью тренера, потом вы сможете работать и добавиться результатов без него!

Напомним, 

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