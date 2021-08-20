Что делать, если спорт не помогает сбросить лишний вес
Почему спорт не помогает сбросить лишние килограммы?
Однообразие упражненийприседания, качание пресса, отжимания заставляют работать определенные мышцы, при этом другие участки даже и не думают работать...
Эксперты в сфере спорта советуют постоянно давать организму новые нагрузки!
Вы недостаточно занимаетесь
Если вы решили ходить в спортзал, будьте добры делать это хотя бы 2-3 раза в неделю. Пользы от одного занятия в месяц точно не будет.
Вы делаете упражнения, которые вам не нравятся
Вы ходите в спортзал очень долго, но все еще заставляете себя делать определенные упражнения? Это происходит из-за того, что вы не нашли тот тип физической нагрузки, который подходит именно вам.
Вы не двигаетесь вне спортзала
Помогайте своему организму тратить калории и худеть каждый день, выходя на одну остановку раньше из автобуса и не пользуясь такси.
Вы выполняете упражнения с ошибками
Напомним,