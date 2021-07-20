Что такое эффект кетоза и как с его помощью можно похудеть

20 июля 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что такое эффект кетоза и как с его помощью можно похудеть
Что такое эффект кетоза и как с его помощью можно похудеть
pixabay.com

Употребляйте больше белковых продуктов, чтобы похудеть за счет сокращения углеводной пищи.

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Если организму существенно не хватает глюкозы, он начинает сжигать жиры для производства энергии, этот процесс назвали эффектом кетоза. На нем строится множество диет, главный принцип которых заключается в замене углеводной пищи белковыми продуктами, пишет The Health Site. 

Какие же продукты следует включить в рацион, чтобы похудеть благодаря эффекту кетоза?

Рыба и морепродукты

Морепродукты являются уникальными источниками полезных жирных кислот (например омега 3-6-9), а также белка и селена.

Помогут не только сбросить лишнее, но и почувствовать себя лучше.

Орехи

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Калорийный перекус, который насытит вас энергией и белками. Чувство сытости проявляется быстро и держится долго, орехи способны уберечь вас от переедания. 

Творог

В 150 граммах творога содержится целых 16 граммов белка и всего 5 граммов углеводов, отличный продукт для создания эффекта кетоза. 

Оливковое масло

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В его составе вы найдете ненасыщенные жиры, полезные для организма. Кроме того, оливковое масло является главным источником олеиновой кислоты, она необходима нашему мозгу для нормальной работы. 

Яйца

В яйцах мало калорий и много белка, но диетологи советуют варить их, а не жарить. 

Напомним,

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