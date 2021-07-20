Что такое эффект кетоза и как с его помощью можно похудеть

Что такое эффект кетоза и как с его помощью можно похудеть

Употребляйте больше белковых продуктов, чтобы похудеть за счет сокращения углеводной пищи.

Если организму существенно не хватает глюкозы, он начинает сжигать жиры для производства энергии, этот процесс назвали эффектом кетоза. На нем строится множество диет , главный принцип которых заключается в замене углеводной пищи белковыми продуктами, пишет The Health Site.

Какие же продукты следует включить в рацион, чтобы похудеть благодаря эффекту кетоза?

Рыба и морепродукты

Морепродукты являются уникальными источниками полезных жирных кислот (например омега 3-6-9), а также белка и селена.

Помогут не только сбросить лишнее, но и почувствовать себя лучше.

Орехи

Творог

Калорийный перекус, который насытит вас энергией и белками. Чувство сытости проявляется быстро и держится долго, орехи способны уберечь вас от переедания.

В 150 граммах творога содержится целых 16 граммов белка и всего 5 граммов углеводов, отличный продукт для создания эффекта кетоза.

Оливковое масло

Яйца

В его составе вы найдете ненасыщенные жиры, полезные для организма. Кроме того, оливковое масло является главным источником олеиновой кислоты, она необходима нашему мозгу для нормальной работы.

В яйцах мало калорий и много белка, но диетологи советуют варить их, а не жарить.

Напомним,