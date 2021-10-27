Доктор Комаровский рассказал, помогает ли согреться алкоголь

27 октября 2021 12:28 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Доктор Комаровский рассказал, помогает ли согреться алкоголь
Доктор Комаровский рассказал, помогает ли согреться алкоголь
пресс-служба канала Украина

Что мы сразу делаем, когда чувствуем, что замерзаем? Быстро растираемся или пьем что-нибудь горячее. Причем мужчины предпочитают согреваться алкоголем.

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Доктор Комаровский объяснил в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», как лучше всего себе помочь.

Вы замерзли и тут же бежите домой набирать горячую ванну? Или пытаетесь растереть охлажденные места? А кто-то откупоривает бутылку с водкой, чтобы принять ее внутрь. Вы, наверно, удивитесь, но ни один из этих способов не помогает организму справиться с переохлаждением. Более того, мы можем себе так навредить.

«При переохлаждении не надо растираться и принимать что-то внутрь, – сказал Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». – Особенно предупреждаю мужчин, которые уверены, что употребление алкоголя – это самый верный способ согреться».

По словам кандидата медицинских наук, алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию, что вам стало теплее, потому что происходит прилив крови. Но когда усиливается кровообращение, то начинается потеря тепла.

Первое, что надо сделать после переохлаждения, снять с себя все мокрое и холодное. То есть переодеться во что-то максимально сухое и теплое.

«Очень важно не пытаться согреваться горячим, – предупредил Евгений Комаровский. – Не засовывать руки или ноги в горячее, потому что кожа, когда произошел спазм сосудов, практически лишена чувствительности. И вы можете не почувствовать, насколько горячая вода или предмет, с помощью которого вы хотите согреться, и поэтому получить ожоги».

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Самый лучший способ от переохлаждения – это тепло другого человека.

«Поэтому советую вам надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому человеку», – сказал кандидат медицинский наук.

Если любимого человека нет рядом, то переоденьтесь во что-то теплое и пейте маленькими глотками теплый чай. 

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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