Доктор Комаровский рассказал, помогает ли согреться алкоголь
Что мы сразу делаем, когда чувствуем, что замерзаем? Быстро растираемся или пьем что-нибудь горячее. Причем мужчины предпочитают согреваться алкоголем.
Вы замерзли и тут же бежите домой набирать горячую ванну? Или пытаетесь растереть охлажденные места? А кто-то откупоривает бутылку с водкой, чтобы принять ее внутрь. Вы, наверно, удивитесь, но ни один из этих способов не помогает организму справиться с переохлаждением. Более того, мы можем себе так навредить.
«При переохлаждении не надо растираться и принимать что-то внутрь, – сказал Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». – Особенно предупреждаю мужчин, которые уверены, что употребление алкоголя – это самый верный способ согреться».
По словам кандидата медицинских наук, алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию, что вам стало теплее, потому что происходит прилив крови. Но когда усиливается кровообращение, то начинается потеря тепла.
Первое, что надо сделать после переохлаждения, снять с себя все мокрое и холодное. То есть переодеться во что-то максимально сухое и теплое.
«Очень важно не пытаться согреваться горячим, – предупредил Евгений Комаровский. – Не засовывать руки или ноги в горячее, потому что кожа, когда произошел спазм сосудов, практически лишена чувствительности. И вы можете не почувствовать, насколько горячая вода или предмет, с помощью которого вы хотите согреться, и поэтому получить ожоги».
«Поэтому советую вам надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому человеку», – сказал кандидат медицинский наук.
Если любимого человека нет рядом, то переоденьтесь во что-то теплое и пейте маленькими глотками теплый чай.
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