Магнитные бури 28 октября 2021 года в Украине

28 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 28 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 28 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 28 октября?

Сегодня 28 октября 2021 года сильных магнитных бурь не ожидается.

Вероятность геомагнитного шторма составляет 5%. Можно провести время динамично и без оглядки на солнечную погоду. 

Солнечная погода 28 октября:           

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                          
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,

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