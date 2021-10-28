Магнитные бури 28 октября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 28 октября?
Сегодня 28 октября 2021 года сильных магнитных бурь не ожидается.
Вероятность геомагнитного шторма составляет 5%. Можно провести время динамично и без оглядки на солнечную погоду.
Солнечная погода 28 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.
Напомним,