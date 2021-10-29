Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине

29 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 29 октября?

Сегодня, 29 октября 2021 года, сильных магнитных бурь не ожидается. В этот день даже люди, которые являются метеозависимыми, могут провести день активно, заняться спортом без оглядки на солнечную погоду.

Солнечная погода 29 октября:           

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                          
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,

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