Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 29 октября?
Сегодня, 29 октября 2021 года, сильных магнитных бурь не ожидается. В этот день даже люди, которые являются метеозависимыми, могут провести день активно, заняться спортом без оглядки на солнечную погоду.
Солнечная погода 29 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.
Напомним,