Магнитные бури 31 октября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 31 октября?

Сегодня, 31 октября, Земли достигнет сильный поток солнечного ветра. К сожалению, он спровоцирует геомагнитный всплеск, который достигнет 3-4 баллов интенсивности. Недомогание могут ощутить не только метеозависимые люди, но и другие украинцы. Будьте осторожны в этот день!

Солнечная погода 31 октября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,