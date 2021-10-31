Магнитные бури 31 октября 2021 года в Украине

31 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 31 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 31 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 31 октября?

Сегодня, 31 октября, Земли достигнет сильный поток солнечного ветра. К сожалению, он спровоцирует геомагнитный всплеск, который достигнет 3-4 баллов интенсивности. Недомогание могут ощутить не только метеозависимые люди, но и  другие украинцы. Будьте осторожны в этот день!

Солнечная погода 31 октября:            

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                          
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,

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