Может ли ангина перерасти в бронхит - ответ доктора Комаровского

Может ли ангина перерасти в бронхит - ответ доктора Комаровского

Известный врач-педиатр – доктор Комаровский – объяснил, может ли ангина перерасти в бронхит и как этого избежать.

Если ваш ребенок снова пропустил детсад или школу из-за боли в горле, пришло время прислушаться к советам доктора Комаровского . Врач-педиатр высшей категории подробно рассказал в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», что упускают из виду родители и как улучшить состояние здоровья.

Родители нередко жалуются на то, что с наступлением холодов ребенок чаще болеет. То и дело можно услышать: «У моего малыша снова ангина, боюсь это перейдет в обструктивный бронхит». Однако Евгений Комаровский против таких поспешных выводов.

По словам кандидата медицинских наук, родители часто называют ангиной любую жалобу ребенка на боль в горле. Однако ангина – это острая бактериальная инфекция, которая вызывается микробом стрептококком. Она лечится только антибиотиками. Если у ребенка 2-3 ангины подряд, то ему удаляют миндалины.

Обструктивный бронхит – это избыток слизи в легких, которая нарушает проходимость дыхательных путей.

«Самая стандартная схема развития этой болезни на фоне ОРВИ выглядит следующим образом: ребенок заболевает ОРВИ, ложится спать в теплой и сухой комнате, ночью у него засыхает слизь в носу, и ребенок начинает дышать ртом, – объяснил доктор Комаровский на канале «Украина». – Когда он начинает дышать ртом, у него засыхает слизь в бронхах, а утром родители слышат хрипы, кашель и ставят диагноз – обструктивный бронхит».

Врач-педиатр высшей категории пояснил, что существуют две причины появления обструктивного бронхита – это остро возникшее нарушение носового дыхания и тот факт, что ребенок всю ночь дышит ртом.

Кандидат медицинских наук напомнил, что сегодня продается очень много отхаркивающих средств, и мамы норовят при первом же появлении насморка дать такой препарат ребенку. Но подобные лекарства очень часто увеличивают количество мокроты в легких.

«При первых признаках ОРВИ сделайте все, чтобы у ребенка не заложило нос, чтобы он мог им дышать, – посоветовал доктор Комаровский. – Например, промывать нос или использовать сосудосуживающие капли, которые вам пропишет врач».

Кроме того, в комнате, где спит ребенок, должна быть температура 18-20℃ и влажность от 40 до 60%.

«Прекратите вкладывать деньги в лечение обструктивного бронхита, – сказал Евгений Комаровский. – Лучше приобретите терморегулятор для радиатора отопления и увлажнитель воздуха. А также постарайтесь, чтобы в детской комнате было чисто и прохладно».

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».