Магнитные бури 2 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 2 октября?
2 ноября 2021 года геомагнитный всплеск, который начался в воскресенье, наконец, сойдет на нет. Ожидаются незначительные колебания магнитосферы. Однако из-за вспышек в прошлом метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость.
Солнечная погода 2 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.
Напомним,