Магнитные бури 2 ноября 2021 года в Украине

2 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 2 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 2 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 2 октября?

2 ноября 2021 года геомагнитный всплеск, который начался в воскресенье, наконец, сойдет на нет. Ожидаются незначительные колебания магнитосферы. Однако из-за вспышек в прошлом метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость. 

Солнечная погода 2 ноября:

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                          
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,

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