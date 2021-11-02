Магнитные бури 2 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 2 октября?

2 ноября 2021 года геомагнитный всплеск, который начался в воскресенье, наконец, сойдет на нет. Ожидаются незначительные колебания магнитосферы. Однако из-за вспышек в прошлом метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость.

Солнечная погода 2 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,