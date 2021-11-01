Почему опасно подниматься по лестнице бегом

1 ноября 2021 19:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почему опасно подниматься по лестнице бегом
Почему бежать вверх по ступенькам небезопасно
pixabay.com

Многие люди предпочитают быстро подниматься по лестнице, считая такую активность профилактикой гиподинамии.

Если вы ведете сидячий образ жизни, то любая активность действительно будет полезной. Однако если речь идет о лестницах, по мнению японского врача Ютата Хираидзуми, подниматься по ней необходимо в одном, среднем темпе.

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Врач с 40-летним опытом напомнил, что во время подъема необходимо тщательно контролировать центр тяжести, держать его над ногами, не наклоняться вперед и не бежать. 

Закономерная реакция организма на подъем бегом по лестнице — это одышка и боль в ногах. Дело в том, что, когда вы наклоняетесь вперед, ускоряясь на лестнице, увеличивается нагрузка на мышцы вокруг тазобедренных и коленных суставов, которые поддерживают верхнюю часть туловища, и вы быстрее устаете, появляется мышечная боль.

В любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки сохраняйте сбалансированную осанку при подъеме и спуске по лестнице. 

Напомним,

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