Как уменьшить боль в ногах после сидячей работы: ТОП-3 эффективных упражнения

Боль в ногах - одна из главных проблем, c которой сталкиваются при сидячей работе.

Упражнение №1

Болевые ощущения - первые звоночки, которые говорят о том, что нашему телу нужна помощь. Иначе придется очень скоро восстанавливать его за большие деньги. Но для начала попробуйте решить проблему самостоятельно.

При помощи этого упражнения вы сможете растянуть мышцы бедер. Займите исходное положение стоя. Затем скрестите ноги. Слегка качнитесь в сторону той ноги, которая стоит впереди. Вытяни руки над головой, а затем одной рукой коснись бедра той ноги, которая сзади. Удерживайте позу 15 секунд. Переднюю ногу также согните в колене. Затем вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 10 раз.

Упражнение №2

Читайте также Как подкачать ягодицы в домашних условиях за неделю: простые упражнения Это упражнение отвечает за проработку важных мышц, которые отвечают на здоровье ваших коленей. Для начала займите исходное положение на полу. Лежите на спине. Вытяните одну ногу вытяни, вторую согните в колене. Благодаря этому у вас получится снять напряжение с нижней части спины во время выполнения упражнения. Разверните стопу прямой ноги наружу, а после этого поднимите ногу вверх. До тех пор, пока бедра обеих ног не будут идти параллельно друг другу. Удерживайте ваше положение около 3-5 секунд, а затем опускайте ноги вниз. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений с каждой ногой.

Упражнение №3

Боковые подъемы очень важны, поскольку помогают укрепить ягодицы. Лягте на бок. Сложите ноги вместе. Затем согните их в коленях под углом 45 градусов. Не отрывайте одну ногу от пола. Поднимайте и опускайте верхнюю. При этом необходимо следить за тем, чтобы ваши ягодицы не уходили назад. Сделайте 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны.

Напомним,