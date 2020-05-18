Как уменьшить боль в ногах после сидячей работы: ТОП-3 эффективных упражнения

18 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как уменьшить боль в ногах после сидячей работы: ТОП-3 эффективных упражнения
Как уменьшить боль в ногах после сидячей работы: ТОП-3 эффективных упражнения
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Боль в ногах - одна из главных проблем, c которой сталкиваются при сидячей работе.

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Болевые ощущения - первые звоночки, которые говорят о том, что нашему телу нужна помощь. Иначе придется очень скоро восстанавливать его за большие деньги. Но для начала попробуйте решить проблему самостоятельно. 

Упражнение №1

При помощи этого упражнения вы сможете растянуть мышцы бедер. Займите исходное положение стоя. Затем скрестите ноги. Слегка качнитесь в сторону той ноги, которая стоит впереди. Вытяни руки над головой, а затем одной рукой коснись бедра той ноги, которая сзади. Удерживайте позу 15 секунд. Переднюю ногу также согните в колене. Затем вернитесь  в исходное положение. Повторяйте упражнение 10 раз.

Упражнение №2

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Это упражнение отвечает за проработку важных мышц, которые отвечают на здоровье ваших коленей. Для начала займите исходное положение на полу. Лежите на спине. Вытяните одну ногу вытяни, вторую согните в колене. Благодаря этому у вас получится снять напряжение с нижней части спины во время выполнения упражнения. Разверните стопу прямой ноги наружу, а после этого поднимите ногу вверх. До тех пор, пока бедра обеих ног не будут идти параллельно друг другу. Удерживайте ваше положение около 3-5 секунд, а затем опускайте ноги вниз. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений с каждой ногой.

Упражнение №3

Боковые подъемы очень важны, поскольку помогают укрепить ягодицы. Лягте на бок. Сложите ноги вместе. Затем согните их в коленях под углом 45 градусов. Не отрывайте одну ногу от пола. Поднимайте и опускайте верхнюю. При этом необходимо следить за тем, чтобы ваши ягодицы не уходили назад. Сделайте 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны.

Напомним, 

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