Как уменьшить боль в ногах после сидячей работы: ТОП-3 эффективных упражнения
Боль в ногах - одна из главных проблем, c которой сталкиваются при сидячей работе.
Упражнение №1
При помощи этого упражнения вы сможете растянуть мышцы бедер. Займите исходное положение стоя. Затем скрестите ноги. Слегка качнитесь в сторону той ноги, которая стоит впереди. Вытяни руки над головой, а затем одной рукой коснись бедра той ноги, которая сзади. Удерживайте позу 15 секунд. Переднюю ногу также согните в колене. Затем вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 10 раз.
Упражнение №2
Упражнение №3
Боковые подъемы очень важны, поскольку помогают укрепить ягодицы. Лягте на бок. Сложите ноги вместе. Затем согните их в коленях под углом 45 градусов. Не отрывайте одну ногу от пола. Поднимайте и опускайте верхнюю. При этом необходимо следить за тем, чтобы ваши ягодицы не уходили назад. Сделайте 3 подхода по 10 повторений с каждой стороны.
Напомним,