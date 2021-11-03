Магнитные бури 3 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 3 октября?

3 ноября 2021 года геомагнитная активность будет минимальной. Не стоит переживать о солнечной погоде, даже если в дни бурь вы ощущаете дискомфорт.

Солнечная погода 3 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,