Магнитные бури 3 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 3 октября?
3 ноября 2021 года геомагнитная активность будет минимальной. Не стоит переживать о солнечной погоде, даже если в дни бурь вы ощущаете дискомфорт.
Солнечная погода 3 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.
Напомним,