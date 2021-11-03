Магнитные бури 3 ноября 2021 года в Украине

3 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 3 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 3 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 3 октября?

3 ноября 2021 года геомагнитная активность будет минимальной. Не стоит переживать о солнечной погоде, даже если в дни бурь вы ощущаете дискомфорт. 

Солнечная погода 3 ноября:

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                           
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Если вы подвержены скачкам АД, то во время бурь обязательно измеряйте давление чаще обычного. Нежелательно заниматься серьезными физическими нагрузками.

Напомним,

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