Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 4 ноября?
4 ноября 2021 года геомагнитная активность будет находиться на минимальном уровне. Метеозависимые люди могут не переживать о возможных побочных эффектах нестабильной солнечной погоды, сегодня такой опасности нет.
Солнечная погода 4 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
К сожалению, ситуация изменится уже завтра, 5 ноября. Начнется одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность начнет расти 5 ноября, своего пика магнитная буря достигнет 6 ноября.
Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября.
Напомним,