Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 4 ноября?

4 ноября 2021 года геомагнитная активность будет находиться на минимальном уровне. Метеозависимые люди могут не переживать о возможных побочных эффектах нестабильной солнечной погоды, сегодня такой опасности нет.

Солнечная погода 4 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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К сожалению, ситуация изменится уже завтра, 5 ноября. Начнется одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность начнет расти 5 ноября, своего пика магнитная буря достигнет 6 ноября.

Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября.

Напомним,