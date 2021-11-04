Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине

4 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 4 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 4 ноября?

4 ноября 2021 года геомагнитная активность будет находиться на минимальном уровне. Метеозависимые люди могут не переживать о возможных побочных эффектах нестабильной солнечной погоды, сегодня такой опасности нет.

Солнечная погода 4 ноября:

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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К сожалению, ситуация изменится уже завтра, 5 ноября. Начнется одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность начнет расти 5 ноября, своего пика магнитная буря достигнет 6 ноября.

Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября. 

Напомним,

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