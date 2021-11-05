Магнитные бури 5 ноября 2021 года в Украине

Магнитные бури 5 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 5 ноября?

5 ноября 2021 года геомагнитная активность начнет повышаться. Наступает время первой в ноябре геомагнитной бури, которая может повлиять на самочувствие человека. Синоптики настоятельно советуют в этот день не заниматься спортом.

Солнечная погода 5 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 30%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Началась одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность солнечного ветра выросла сегодня, 5 ноября, своего пика магнитная буря достигнет 6 ноября.

Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября.

Напомним,