Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине

Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 6 ноября?

6 ноября 2021 года геомагнитная активность продолжит быть на высоком уровне. Синоптики отмечают, что нынешняя магнитная буря является одной из самых интенсивных за последние несколько лет. Метеозависимые, будьте осторожны!

Солнечная погода 6 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Началась одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность солнечного ветра выросла 5 ноября, своего пика магнитная буря достигла сегодня, 6 ноября.

Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября.

Напомним,