Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 6 ноября?
6 ноября 2021 года геомагнитная активность продолжит быть на высоком уровне. Синоптики отмечают, что нынешняя магнитная буря является одной из самых интенсивных за последние несколько лет. Метеозависимые, будьте осторожны!
Солнечная погода 6 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Началась одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность солнечного ветра выросла 5 ноября, своего пика магнитная буря достигла сегодня, 6 ноября.
Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября.
Напомним,