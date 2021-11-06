Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине

6 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 6 ноября?

6 ноября 2021 года геомагнитная активность продолжит быть на высоком уровне. Синоптики отмечают, что нынешняя магнитная буря является одной из самых интенсивных за последние несколько лет. Метеозависимые, будьте осторожны!

Солнечная погода 6 ноября:  

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Началась одна из самых затяжных магнитных бурь последнего месяца осени. Активность солнечного ветра выросла 5 ноября, своего пика магнитная буря достигла сегодня, 6 ноября.

Полностью спадет только в понедельник, 8 ноября. 

Напомним,

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