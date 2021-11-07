Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине

7 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 6 ноября?

7 ноября 2021 года геомагнитная активность будет, как и прежде, высокой и небезопасной для человека. Земля вошла в одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Будьте внимательны к своему здоровью.

Солнечная погода 7 ноября:   

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии. 

Напомним,

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