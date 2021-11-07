Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 6 ноября?

7 ноября 2021 года геомагнитная активность будет, как и прежде, высокой и небезопасной для человека. Земля вошла в одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Будьте внимательны к своему здоровью.

Солнечная погода 7 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии.

Напомним,