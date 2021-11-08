Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 8 ноября?
8 ноября 2021 года геомагнитная активность будет, как и прежде, высокой и небезопасной для человека. Ближе к вечеру солнечный ветер снизит свою интенсивность и магнитная буря перейдет в разряд возмущений.
Солнечная погода 8 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии.
Напомним,