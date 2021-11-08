Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине

8 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 8 ноября?

8 ноября 2021 года геомагнитная активность будет, как и прежде, высокой и небезопасной для человека. Ближе к вечеру солнечный ветер снизит свою интенсивность и магнитная буря перейдет в разряд возмущений. 

Солнечная погода 8 ноября:   

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота

Материалы по теме

Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 8 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи
Новости

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK