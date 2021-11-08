Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 8 ноября?

8 ноября 2021 года геомагнитная активность будет, как и прежде, высокой и небезопасной для человека. Ближе к вечеру солнечный ветер снизит свою интенсивность и магнитная буря перейдет в разряд возмущений.

Солнечная погода 8 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии.

Напомним,