Магнитные бури 9 ноября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 9 ноября?

Позади осталась одна из самых масштабных магнитных бурь последних лет. По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 ноября, геомагнитная активность, наконец, придет в норму. Метеозависимые люди могут не переживать о самочувствии.

Солнечная погода 9 ноября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии.

Напомним,