Магнитные бури 9 ноября 2021 года в Украине

9 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 9 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 9 ноября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 9 ноября?

Позади осталась одна из самых масштабных магнитных бурь последних лет. По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 ноября, геомагнитная активность, наконец, придет в норму. Метеозависимые люди могут не переживать о самочувствии.

Солнечная погода 9 ноября:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии. 

Напомним,

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