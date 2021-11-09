Магнитные бури 9 ноября 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 9 ноября?
Позади осталась одна из самых масштабных магнитных бурь последних лет. По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 ноября, геомагнитная активность, наконец, придет в норму. Метеозависимые люди могут не переживать о самочувствии.
Солнечная погода 9 ноября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны оказать негативное влияние на организм человека. Порой это влияние способствует скачкам давления, иногда вызывает головные боли, а у некоторых наблюдаются приступы апатии, раздражительности и агрессии.
Напомним,