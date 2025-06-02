Поле: кого з учасників чекати в третьому сезоні?

Поле: кого з учасників чекати в третьому сезоні?

Ведучий шоу «Поле» Фіма Константиновський розповів про гру з військовими в одному з реабілітаційних центрів Recovery.

Тривають зйомки «Поля», третій сезон якого Новий канал запремʼєрить уже цієї осені. Серед 208 учасників, які вже грали в попередніх сезонах, були українці з різних куточків. Та найбільше глядачі вболівають за військовими та ветеранами, які знаходять час на участь у квіз-шоу.

Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський разом з командою проєкту їздить ще й в реабілітаційні центри Recovery, аби влаштувати «Поле» для військових.

Так, веду «Поле» не лише на знімальному майданчику. Але в Recovery ми граємо в польових умовах: у нас невеличке поле розміром 3 на 3, тобто беруть участь девʼять військових, – каже Фіма. – В одному з реабілітаційних центрів учасник виграв шість чи сім дуелей поспіль. Тому, звісно, ми запропонували йому взяти участь у шоу. А він обіцяв подумати. Хоч ми завжди чекаємо на всіх охочих, та особливо приємно, коли військові знаходять час і бажання на участь. Мені здається, в нього високі шанси пройти якнайдалі. Бо те, що я бачив у Recovery, просто вау! Але не хочу накаркати. Якщо нічого не змінилося, то побачимося на «Полі»!

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Також незмінний модератор «Поля» дав учасникам єдину, але важливу настанову.

Під час зйомок зовсім інакше грається, зашкалює коефіцієнт нервів. Тож головна порада всім учасникам «Поля» – не нервувати, – каже Фіма. – Підготуватися, я вважаю, неможливо. Звісно, можете пригадати щось з власної категорії, але щоб вивчити й сусідні? Та ні. До того ж у «Полі» не всі теми надскладні.

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